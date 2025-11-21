Sürücüler dikkat! Bakım çalışmaları başladı: İşte güncel yol durumu bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bülteni, devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin bazı kesimlerde yavaş ilerlemesi ve trafik işaretçilerine dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun kritik bir bölümü trafiğe kapatıldı. Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları arasındaki 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle, Mersin-Adana istikameti ulaşıma kapatılmış durumdadır. Bu kesimde trafik, karşı şeritten, yani diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yol yapım faaliyetleri nedeniyle de benzer bir düzenleme hayata geçirildi. Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı tutulurken, ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak devam ettiriliyor.

BÖLGESEL YOLLARDA ŞERİT DARALTMASI VE KONTROL

Bazı bölgesel ve önemli yollarda da ulaşım düzenlemeleri ve daraltmalar uygulanıyor:

İzmir-Uşak Yolu: Yol yapım çalışması yürütülen 24-26. kilometreler arasında ulaşım, bölünmüş yolun yalnızca bir kesiminden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Nevşehir-Kayseri Yolu: 57-59. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla, trafik akışı bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu: 27-29. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette de şerit daraltması uygulanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

Bazı tünellerdeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülere saat kısıtlaması getirildi:

Kumluca-Kemer-Antalya Yolu: 19-52. kilometreleri arasında bulunan tünellerde bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı için ulaşım, saat 17.00'ye kadar kontrollü bir şekilde sağlanmaya devam edecektir.

TRAFİK İŞARETLERİNE UYULMASI GEREKEN DİĞER KESİMLER

Aşağıdaki güzergahlarda da sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekmektedir:

Kulu-Cihanbeyli Yolu: 2-4. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışması nedeniyle dikkatli seyir tavsiye edilmektedir.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu: 43-49. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalıdır ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülmektedir.

Kangal-Alacahan-Hekimhan Yolu: 7-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

Trabzon-Rize Yolu: 21-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak devam ettirilmektedir.