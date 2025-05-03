Sürücüler dikkat! Birçok ana güzergahta yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 13-16. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

ANKARA-BALA-KARAKEÇİLİ YOLUNDA TEK YÖNLÜ TRAFİK

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometreleri arasında devam eden üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler, ulaşımlarını karşı yönden iki yönlü olarak sürdürüyor.

SAKARYA-BİLECİK YOLUNDA SADECE TEK ŞERİT AÇIK

Sakarya-Bilecik yolu üzerinde 1-17. kilometrelerde yürütülen yapım çalışmaları kapsamında, 20 Mayıs’a kadar 07.30-21.00 saatlerinde Sakarya istikameti tek şeritten ulaşıma açık olacak.

AYDIN, EMİRDAĞ VE ÇAY GÜZERGAHLARINDA DİKKAT

Aydın-Denizli yolu 13-14. kilometrelerinde Babadağ kavşak köprüsü yapımı, ayrıca Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. ve 35-41. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik uyarılarına dikkat etmeleri gerektiği bildirildi.

Alaca-Zile yolunun 11-17. kilometreleri ve Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometreleri arasında çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 21-22. kilometreleri arasında Çanakkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl-Genç yolunun 7-12. kilometrelerinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten ve kontrollü olarak izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometreleri arasında devam eden fiber optik altyapı çalışması nedeniyle her iki yönde de tek şerit açık kalacak şekilde kontrollü trafik uygulanıyor.