Sürücüler dikkat! Birçok ana güzergahta yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sürdürülen yol bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle birçok güzergahta trafiğin kontrollü verildiğini duyurdu. Sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 13-16. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.
ANKARA-BALA-KARAKEÇİLİ YOLUNDA TEK YÖNLÜ TRAFİK
Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometreleri arasında devam eden üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler, ulaşımlarını karşı yönden iki yönlü olarak sürdürüyor.
SAKARYA-BİLECİK YOLUNDA SADECE TEK ŞERİT AÇIK
Sakarya-Bilecik yolu üzerinde 1-17. kilometrelerde yürütülen yapım çalışmaları kapsamında, 20 Mayıs’a kadar 07.30-21.00 saatlerinde Sakarya istikameti tek şeritten ulaşıma açık olacak.
AYDIN, EMİRDAĞ VE ÇAY GÜZERGAHLARINDA DİKKAT
Aydın-Denizli yolu 13-14. kilometrelerinde Babadağ kavşak köprüsü yapımı, ayrıca Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. ve 35-41. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik uyarılarına dikkat etmeleri gerektiği bildirildi.
Alaca-Zile yolunun 11-17. kilometreleri ve Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometreleri arasında çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Çanakkale-Çan yolunun 21-22. kilometreleri arasında Çanakkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.
Bingöl-Genç yolunun 7-12. kilometrelerinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten ve kontrollü olarak izin veriliyor.
Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometreleri arasında devam eden fiber optik altyapı çalışması nedeniyle her iki yönde de tek şerit açık kalacak şekilde kontrollü trafik uygulanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı