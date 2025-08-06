Sürücüler dikkat! Birçok güzergahta trafik kontrollü ilerliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Türkiye genelinde birçok güzergahta ulaşımın kontrollü şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Sürücülerden, belirtilen noktalarda yavaş seyretmeleri ve trafik işaretçilerine uymaları istendi.

Avrupa Otoyolu'nun Çorlu-Çerkezköy kavşakları arasındaki 146-151. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım İstanbul yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerinde devam eden şev çalışmaları sebebiyle Denizli istikametindeki emniyet şeridi ve sağ şeritler kapatıldı. Trafik diğer şeritlerden kontrollü şekilde ilerliyor.

Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönündeki 1-4. kilometrelerde yer alan Buğralar Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarımı yapılıyor. Bu nedenle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, geçişler İstanbul yönünden çift yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu’nun Ceyhan ile İskenderun Batı kavşakları arasında, 12-16. kilometreler arası üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları arasındaki 19-27. kilometrelerde İstanbul yönünde derz bakım-onarım çalışmaları devam ediyor. Bu bölümde ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak veriliyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51-53. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç yolunun 20-29. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir şeridinden iki yönlü olarak devam ediyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolu üzerinde bulunan Günyüzü 1, Günyüzü 2, Elceğiz, Taşlıca, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde yapılan elektrik ve elektronik sistem bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometresinde yer alan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde sürdürülen bakım çalışmaları sebebiyle Çankırı-Kastamonu yönündeki tüp trafiğe kapatıldı. Araçlar Ilgaz Dağı yoluna yönlendirildi.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışması dolayısıyla trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü şekilde veriliyor.