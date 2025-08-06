Sürücüler dikkat! Birçok güzergahta trafik kontrollü ilerliyor

Türkiye genelinde otoyol ve karayollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bazı yollar tamamen kapatılırken ulaşım farklı yönlerden kontrollü olarak sağlanıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sürücüler dikkat! Birçok güzergahta trafik kontrollü ilerliyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Türkiye genelinde birçok güzergahta ulaşımın kontrollü şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Sürücülerden, belirtilen noktalarda yavaş seyretmeleri ve trafik işaretçilerine uymaları istendi.

Avrupa Otoyolu'nun Çorlu-Çerkezköy kavşakları arasındaki 146-151. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım İstanbul yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerinde devam eden şev çalışmaları sebebiyle Denizli istikametindeki emniyet şeridi ve sağ şeritler kapatıldı. Trafik diğer şeritlerden kontrollü şekilde ilerliyor. 

Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönündeki 1-4. kilometrelerde yer alan Buğralar Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarımı yapılıyor. Bu nedenle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, geçişler İstanbul yönünden çift yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu’nun Ceyhan ile İskenderun Batı kavşakları arasında, 12-16. kilometreler arası üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları arasındaki 19-27. kilometrelerde İstanbul yönünde derz bakım-onarım çalışmaları devam ediyor. Bu bölümde ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak veriliyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51-53. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç yolunun 20-29. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir şeridinden iki yönlü olarak devam ediyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolu üzerinde bulunan Günyüzü 1, Günyüzü 2, Elceğiz, Taşlıca, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde yapılan elektrik ve elektronik sistem bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometresinde yer alan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde sürdürülen bakım çalışmaları sebebiyle Çankırı-Kastamonu yönündeki tüp trafiğe kapatıldı. Araçlar Ilgaz Dağı yoluna yönlendirildi.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışması dolayısıyla trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü şekilde veriliyor.

12 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: 32 şüpheli yakalandı12 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: 32 şüpheli yakalandıGündem
6 Ağustos 2025 döviz kurları: Dolar ve Euro yükselişte mi?6 Ağustos 2025 döviz kurları: Dolar ve Euro yükselişte mi?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
Günün Manşetleri
ÖTV değişikliği sonrası haksız fark isteyen satıcıya 684 bin lira ceza!
999 kişi tavuk dönerden zehirlenmişti
Onlarca Gazzeli hayatını kaybetti
12 ilde eş zamanlı bahis operasyonu
Sahte e-imza skandalında 199 kişiye dava açıldı
7 ilde eş zamanlı operasyon
Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
GENELKURMAY BAŞKANI EMEKLİ EDİLDİ
İstanbul merkezli 10 ilde dev “change araç” operasyonu
Süreç komisyonunun ilk toplantısı başladı
Çok Okunanlar
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor!
Güncel altın fiyatları Güncel altın fiyatları
Motorin ve benzine peş peşe zamlar! Motorin ve benzine peş peşe zamlar!
Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? İşte biyografisi Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? İşte biyografisi
AFAD ve Kandilli duyurdu: 6 Ağustos son depremler AFAD ve Kandilli duyurdu: 6 Ağustos son depremler