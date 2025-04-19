Sürücüler dikkat! Bu güzergahlarda trafik akışı değişti

Türkiye genelindeki kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermeleri istendi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı günlük yol durumu bültenine göre, pek çok güzergâhta geçici trafik düzenlemeleri uygulanıyor.

GEDİZ VİYADÜĞÜ’NDE ŞERİT KAPATILDI

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nun Menemen-Foça kavşakları arasındaki 17-18. kilometrelerinde, Gediz Viyadüğü'nün İzmir istikametindeki sağ ve orta şeritleri, genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22 Nisan’a kadar trafiğe kapalı olacak. Ulaşım, diğer şeritten sağlanacak.

ANADOLU OTOYOLU’NDA GECE KISITLAMASI

Kandıra-İzmit Batı kavşakları (80-92. kilometreler) arasında kuzey yolda üstyapı yenileme çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Ankara-İstanbul yönü trafiğe tamamen kapatıldı. Sürücüler, Kandıra Kavşağı'ndan D-100 Karayolu’na yönlendirilecek. Ayrıca, TEM Otoyolu Kandıra Kavşağı'ndan otoyola giriş de kapatılacak. Çalışmalar, her gün 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yürütülecek.

KIRIKKALE-KONYA YOLUNDA YÖN DEĞİŞİKLİĞİ

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometreleri arasında toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle, Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

DİĞER ÖNEMLİ GÜZERGAHLARDA SON DURUM

Saray-Kırklareli yolunun 51-57. kilometrelerinde bakım çalışmaları devam ediyor. Sürücüler uyarı levhalarına dikkat etmeli.

Konya-Karaman-Ereğli Çevre yolu (13-14. km) Kaşınhanı köprülü kavşağındaki bakım nedeniyle Çumra

Karaman yönüne giden sürücüler servis yolunu kullanmalı.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 43-44. kilometreleri arasında yapılan menfez çalışması nedeniyle Kayseri yönündeki şerit daraltıldı.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 25-26. kilometreleri arasında meydana gelen oturma ve çatlaklar sebebiyle trafik, karşı yönden iki yönlü ve kontrollü olarak veriliyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 13-15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle

Batman-Siirt yönündeki sağ şerit trafiğe kapatıldı; ulaşım, sol şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolu 3. kilometre Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin Trabzon-Maçka tüpü, aydınlatma ve otomasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak. Ulaşım, karşı tüpten iki yönlü olarak sağlanacak.