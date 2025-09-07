Sürücüler dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin bu bölgelerde yavaş gitmeleri ve trafik işaret ile işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü, güncel yol durumunu paylaştı.
Güncel yol durumu şöyle:
TEM Otoyolu (Hendek-Akyazı kavşakları 0-6. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu (16-17. km): Şev destekleme çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit kapatıldı, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolu (37-38. km): Yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir İl Sınırı yolu (27-32. km): Çalışmalar nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Sinop-Samsun yolu (46-50. km): Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü izin veriliyor.
Antakya-Samandağ Devlet Yolu (7-8. km): Ekinci FSK kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Afyonkarahisar-Şuhut yolu (21-25. km): Şuhut şehir geçişindeki altyapı imalatları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Alanya-Gazipaşa-5. Bölge hududu yolu (21-24. km): Yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Kaman-Kırşehir yolu (0-2. km): Yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.
Pazaryolu-Erzurum yolu (64-65. km): Heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.