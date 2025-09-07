Sürücüler dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin bu bölgelerde yavaş gitmeleri ve trafik işaret ile işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:

Karayolları Genel Müdürlüğü, güncel yol durumunu paylaştı.

Güncel yol durumu şöyle:

TEM Otoyolu (Hendek-Akyazı kavşakları 0-6. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu (16-17. km): Şev destekleme çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit kapatıldı, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolu (37-38. km): Yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir İl Sınırı yolu (27-32. km): Çalışmalar nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolu (46-50. km): Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü izin veriliyor.

Antakya-Samandağ Devlet Yolu (7-8. km): Ekinci FSK kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Şuhut yolu (21-25. km): Şuhut şehir geçişindeki altyapı imalatları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge hududu yolu (21-24. km): Yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kaman-Kırşehir yolu (0-2. km): Yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Pazaryolu-Erzurum yolu (64-65. km): Heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

