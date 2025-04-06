Sürücüler dikkat! Bu yollarda çalışma var

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, ülke genelinde çeşitli kara yollarında yürütülen çalışmalar sürücülere zor anlar yaşatabilir. Açıklamada, sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretleri ile işaretçilerine azami dikkat göstermeleri gerektiği vurgulandı.

KURTKÖY-ŞİLE YOLUNDA YAYA ÜST GEÇİDİ ÇALIŞMASI

İstanbul’un Kurtköy-Şile yolunun 53-54. kilometrelerinde yürütülen yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

İZMİT-KANDIRA-KEFKEN HATTINDA YOĞUN ÇALIŞMA

İzmit-Kandıra-Kefken yolunun 19-40. kilometreleri arasında süren yol yapım çalışmaları nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak ilerliyor. Sürücüler bu güzergahta dikkatli olmaya çağrıldı.

ANKARA ÇEVRE OTOYOLUNDA ŞERİT DARALTILDI

Ankara Çevre Otoyolu’nun İstanbul-Kırıkkale istikametinde, Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle şerit daraltması uygulaması başladı. Yetkililer, trafik levhalarına mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattı.

GÜNEYDOĞU’DA VE AKDENİZ'DE DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometreleri arasında Nizip ve Birecik geçişlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında ulaşım kontrollü sağlanıyor. Aynı şekilde, Ermenek-Mut yolunun 10-37. kilometrelerinde de benzer şekilde trafik akışı kontrollü devam ediyor.

ANTALYA YÖNÜNDE KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPILIYOR

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-90. kilometreleri arasında sürdürülen köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve uyarı levhalarına uymaları istendi.

DİĞER BÖLGELERDE SON DURUM

Manisa-Turgutlu yolu: 11-17. kilometreler arası bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım sağlanıyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolu: 29. kilometredeki (Büyükdüz mevkii) oturma nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.

Hacılar-Erciyes-Develi yolu: 7-8. kilometrelerdeki çalışmalar ulaşımı etkiliyor.

Pertek-Çemişgezek yolu: 41-44. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle geçişler kontrollü sağlanıyor.