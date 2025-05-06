Sürücüler dikkat! Bu yollarda çalışma var

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Kumburgaz Kavşağı ile D-100 devlet yolu arasındaki bağlantı kolu, üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kapsamda, Kumburgaz Kavşağı'ndan otoyola giriş ve çıkışlar yapılamıyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLUNDA TEK YÖNLÜ TRAFİK

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10-17. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler, ulaşımı Denizli yönünden gidiş-geliş şeklinde sürdürecek.

ANKARA ÇEVRE OTOYOLU'NDA ŞERİT DARALTMA

Başkentte Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri arasında, İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları kapsamında şerit daraltması yapıldı. Sürücülerin bu bölgede dikkatli olmaları önem taşıyor.

BİRÇOK İLDE TRAFİK KONTROLLÜ AKIYOR

Çeşitli illerde karayollarında süren çalışmalar nedeniyle bazı güzergâhlarda ulaşım kontrollü sağlanıyor:

Aksaray-Ortaköy yolu: 15-16. ve 20-25. kilometreler (Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri) arasında.

Erdemli-Güzeloluk yolu: 19-25. kilometreler arası.

Kaman-Kırşehir yolu: 0-1. kilometreler arası.

Osmancık-İskilip yolu: 47-48. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışması.

Tirebolu-Doğankent yolu: 9-12. kilometreler arasında muhtelif kesimlerde genişletme çalışmaları.

Söğüt-Korkuteli yolu: 6-13. kilometreler arasında.

Devrekani-Kastamonu-Ilgaz yolu: 66-69. kilometreler arası.