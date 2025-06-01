Sürücüler dikkat! Bu yollarda çalışma var

Türkiye'nin dört bir yanında süren yol yapım ve onarım çalışmaları, sürücüler için zorlu bir trafik gündemi yaratıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve üstyapı onarım çalışmalarının devam ettiği güzergahlarda trafik kurallarına azami dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle işaret ve işaretçilere uyulması, olası kazaların önüne geçmek açısından hayati önem taşıyor.

TAG Otoyolu'nun Yılankale ile Ceyhan kavşakları arasındaki 0-2. kilometrelerde yapılan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 29-33. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Bilecik istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 16-17. kilometrelerinde yürütülen çalışmalar nedeniyle trafik servis yoluna yönlendirildi.

Muğla-Denizli yolunun 35-38. kilometrelerinde devam eden üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun sadece bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları, ulaşımı bölünmüş yolun yalnızca bir bölümünden iki yönlü olacak şekilde sınırlıyor.

Antalya’nın önemli güzergahlarından biri olan Korkuteli-Elmalı yolunun 48-51. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması, güvenlik açısından büyük önem taşıyor.

Bursa yönüne ilerleyen sürücüler için 13-15. kilometreler arasında yönlendirme yapıldı. Yol yapım çalışmaları nedeniyle bu istikametteki ulaşım servis yoluna aktarılmış durumda. Alternatif güzergahlar kullanılabilir.

Samsun-Ordu yolunun 1-9. kilometreleri arasındaki Otogar Kavşağı ile Belediye Evleri Katlı Yol kesiminde yürütülen çalışmalar nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Güzergah üzerinde sık sık yavaşlama yaşanabiliyor.

İkizce TOKİ Kavşağı’nda (12-13. kilometre) sürdürülen yol yapım çalışması nedeniyle Malatya-Elazığ yolu üzerinde ulaşım yine kontrollü veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerindeki, Trabzon Üniversitesi mevkisindeki çalışmalar nedeniyle, her gece 21.00-07.00 saatleri arasında yol zaman zaman tamamen trafiğe kapatılıyor. Trafik bu saatlerde tek şeritten ve kontrollü şekilde yönlendiriliyor.