Sürücüler dikkat! Bu yollarda çalışmalar var

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde bazı kara yollarında devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Bu kapsamda ulaşım bazı kesimlerde kontrollü, bazı noktalarda ise alternatif güzergahlar üzerinden sağlanıyor. Seyahat edeceklerin yola çıkmadan önce güzergahlarını kontrol etmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

KONTROLLÜ ULAŞIM SAĞLANAN YOLLAR

İzmit-Kandıra-Kefken yolu

Yolun 19 ila 40. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Denizli-Serinhisar yolu

24-28. kilometrelerdeki çalışmalar sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir şeridinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kürtün-Torul yolu

16-45. kilometreleri arasında yapılan şev temizliği çalışmaları nedeniyle yol zaman zaman kısa süreli olarak trafiğe kapatılıyor.

Malatya-Gölbaşı yolu

2-4. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolu

42-50. kilometreler arasında Nizip ve Birecik geçişlerindeki çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolu

25-44. kilometrelerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Van-Özalp yolu

5-6. kilometreler arasındaki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun bir şeridi trafiğe açık tutuluyor ve trafik kontrollü akıyor.

Taşkent-Başyayla yolu

0-1. kilometrelerdeki Taşkent Köprüsü yapım çalışması nedeniyle trafik işaret ve levhalarına dikkat edilmesi gerekiyor.

TRAFİĞE KAPATILAN BÖLÜMLER VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kırıkkale-Konya yolu (Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı)

28-33. kilometreler arasında sürdürülen toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yönü trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, karşı istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Bursa-Karacabey yolu

7-8. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Sürücüler için ulaşım servis yolundan veriliyor.