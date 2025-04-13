Sürücüler dikkat! Bu yollarda yoğun çalışma var

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki önemli kara yollarında süren bakım, onarım ve genişletme çalışmaları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çalışmaların devam ettiği güzergâhlarda trafik, kontrollü ve zaman zaman servis yolları üzerinden sağlanıyor.

İZMİT-KANDIRA YOLU: SOL ŞERİTTE GİDİŞ GELİŞ

İzmit-Kandıra yolunun 22-24. kilometreleri arasında yürütülen sondaj çalışmaları nedeniyle ulaşım, sol şeritten çift yönlü olarak devam ediyor. Bu nedenle sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve uyarı levhalarına dikkat etmeleri önem taşıyor.

AYDIN-DENİZLİ YOLU: KÖPRÜ GENİŞLETME NEDENİYLE TEK ŞERİT AÇIK

Aydın-Denizli yolunun 20-21. kilometreleri arasındaki Kumkısık Kavşağı’nda köprü genişletme çalışmaları sürüyor. Bu noktada bir şerit kapalı, trafik ise diğer şeritten akıyor.

ANKARA’YA GİDENLER DİKKAT!

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle, Ankara istikametine giden sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

BURDUR-ANTALYA YOLUNDA ÇİFT NOKTADA ÇALIŞMA VAR

Burdur-Antalya yolunun hem 95-96. kilometreleri (Kepezüstü mevkii) hem de 44-45. kilometreleri (Altınkale Köprülü Kavşağı) arasında yol ve kavşak çalışmaları devam ediyor. Bu noktalarda trafik yoğunluğu yaşanabileceği için sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.

DOĞU ANADOLU'DA YOL GENİŞLETME VE ONARIM

Artvin-Erzurum yolunun 11. kilometresindeki yol genişletme çalışması kapsamında ulaşım, tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. Aynı şekilde Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometreleri arasında da kontrollü geçiş uygulanıyor.

DİĞER GÜZERGAHLARDA SON DURUM

Tosya-Osmancık yolu: 41-46. kilometreler arası, kontrollü ulaşım

Karaman-Ermenek yolu: 50-76. ve 82-93. kilometreler arası, kontrollü ulaşım

Hacılar-Erciyes-Develi yolu: 7-8. kilometreler arası, ulaşım servis yolundan