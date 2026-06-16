Sürücüler dikkat: Bugün bu yollar kapalı, KGM uyardı!

Yurdun dört bir yanında yürütülen üstyapı, bakım, onarım ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle birçok önemli güzergahta şerit kısıtlamalarına ve yol kapatmalarına gidildi. Yetkililer, sürücüleri trafik işaretçilerine uymaları ve hız sınırlarına dikkat etmeleri konusunda önemle uyarıyor.

İşte bölge bölge güncel yol durumu ve sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar:

Marmara Bölgesi: TEM Gebze Kavşağı'nda 24 Saat Kesintisiz Çalışma

Marmara trafiğinin en kritik noktalarından biri olan TEM Otoyolu Gebze kavşak kollarında üstyapı yenileme ve onarım çalışmaları başlıyor. 16 Haziran Salı günü saat 12:00 itibarıyla başlayacak çalışmalar, 24 saat esasına göre kesintisiz yürütülecek. Bu kapsamda, TEM Otoyolu'nun Ankara - İstanbul yönündeki Gebze Kavşağı Çıkış Kolu tamamen trafiğe kapatılacak. Bir diğer çalışma ise Sakarya-Bilecik İl Sınırı-Bozüyük Devlet Yolu üzerinde bulunuyor. Yolun 36-37. kilometreleri arasındaki Sakarya istikametinde yer alan Ertuğrul Gazi Tüneli’ndeki bakım ve onarım işleri nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sadece sol şeritten veriliyor.

Ege Bölgesi: İzmir Çevre Yolu'nda Şeritler Değişmeli Kapanıyor

İzmir Çevre Yolu Menemen istikameti Çiğli Viyadüğü üzerinde (0-1. km'ler arası) köprü derz yenileme çalışması başlatıldı. İlk etapta sol ve orta şerit araç trafiğine kapatıldı; ulaşım sağ ve orta şeritten akıyor. Bu bölümdeki onarım tamamlandıktan sonra ise sağ ve emniyet şeritleri kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara Çevre Otoyolu'nda Çift Yönlü Kontrollü Geçiş

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı ile Dodurga Kavşağı (2-3. km'ler) arasında altgeçit yenileme çalışması yapılıyor. 3 Temmuz 2026 tarihine kadar sürecek çalışmalar nedeniyle Eskişehir istikameti (İç Çember) trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten 2 şerit Eskişehir, 2 şerit Dodurga yönü olmak üzere çift yönlü ve kontrollü olarak paylaştırılıyor.

Akdeniz Bölgesi: TAG Otoyolu ve Antalya-Alanya Yoluna Dikkat!

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Tarsus Batı bağlantı yolunda, Tarsus Batı Gişeleri ile Mersin-Adana Devlet yolu arasında (0-3. km'ler) üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Tarsus Batı Gişelerden D-400 istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, D-400 Tarsus Batı Gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Tatil sezonunun yoğun güzergahlarından Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometreleri arasında ise üstyapı onarım çalışmaları var. Trafiğin aksamaması için çalışmalar her gün 22:00-06:00 saatleri arasında gece mesaisiyle yapılıyor. Bölünmüş yolun her iki tarafında da birer şerit kapatılırken ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Karadeniz Bölgesi: Tünellerde Bakım Mesaisi ve Yol Kapatmaları

Karadeniz sahil yolunu kullanacak sürücülerin oldukça dikkatli olması gerekiyor. Bulancak-Giresun-Tirebolu yolundaki Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu 42. Gönüllü Alayı 1 ve Tirebolu 42. Gönüllü Alayı 2 tünellerinde elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması yapılıyor. 19 Haziran 2026 tarihine kadar, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilecek.

Karadeniz'deki diğer önemli çalışmalar ise şöyle:

Ünye-Fatsa yolu (29-31. km'ler arası): Kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit kapatıldı, ulaşım sağ şeritten akıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolu (35-39. km'ler arası Bakacakkadı mevkii): Üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatıldı.

Doğu ve Güneydoğu Geçişi:

Gölbaşı - Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20-25. kilometreleri arasında devam eden üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle de bu güzergahta ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Sürücülerin seyahat sürelerini planlarken bu güzergahlardaki gecikmeleri dikkate almaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine kesinlikle uymaları önemle rica olunur.