Sürücüler dikkat: Bugün bu yollar kapalı, KGM uyardı!
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla ülke genelindeki yol durum bültenini yayımladı.
Yayınlanma:
Yurdun dört bir yanında yürütülen üstyapı, bakım, onarım ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle birçok önemli güzergahta şerit kısıtlamalarına ve yol kapatmalarına gidildi. Yetkililer, sürücüleri trafik işaretçilerine uymaları ve hız sınırlarına dikkat etmeleri konusunda önemle uyarıyor.
İşte bölge bölge güncel yol durumu ve sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar:
- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu bünyesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Yolun 160. kilometresinde devam eden bu işlemler nedeniyle ulaşım şu anda sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Ekipler, buradaki çalışmaları 30 Temmuz tarihinde tamamlamayı hedefliyor.
- İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-12. kilometreleri arasında ise aydınlatma sistemlerinin bakım faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu sebeple söz konusu güzergahta saat 00.00 ile 05.00 arasında ulaşıma yalnızca sağ şeritten izin verilecek.
- Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla yolun Afyonkarahisar istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Bu kesimi kullanacak sürücülerin yönlendirmelere dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.
- Benzer bir üstyapı onarım çalışması Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ve 9. kilometreleri arasında yapılıyor. Buradaki Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde verilmeye başlandı.
- Nurdağı-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
- Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ve 29. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla da ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bu güzergahta ilerleyen sürücülerin Tomarza ilçesine ulaşabilmeleri için Akmescit yolunu kullanmaları gerekiyor.
- Ünye-Fatsa yolunun 29 ile 34. kilometreleri arasında kavşak düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. İşlemler nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılırken ulaşım sağ şeritten devam ediyor.
- Artvin-Erzurum yolunun 29 ve 37. kilometreleri güzergahında yer alan Kale-1, Kale-2, Akarşen, Narlık ve Sameli tünellerinde elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu faaliyetler dolayısıyla söz konusu tünellerde saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin verilecek.
- Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ile 44. kilometreleri ve Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu hatları kullanacak sürücülerin olası kazaların önüne geçmek için trafik işaret ve işaretçilerine uyması isteniyor.