Sürücüler dikkat: Bugün bu yollar kapalı, KGM uyardı!

Yurdun dört bir yanında yürütülen üstyapı, bakım, onarım ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle birçok önemli güzergahta şerit kısıtlamalarına ve yol kapatmalarına gidildi. Yetkililer, sürücüleri trafik işaretçilerine uymaları ve hız sınırlarına dikkat etmeleri konusunda önemle uyarıyor.

İşte bölge bölge güncel yol durumu ve sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar: