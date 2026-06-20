Sürücüler dikkat: Bugün bu yollar kapalı, KGM uyardı!
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 20 Haziran 2026 tarihi itibarıyla ülke genelindeki yol durum bültenini yayımladı.
Yurdun dört bir yanında yürütülen üstyapı, bakım, onarım ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle birçok önemli güzergahta şerit kısıtlamalarına ve yol kapatmalarına gidildi. Yetkililer, sürücüleri trafik işaretçilerine uymaları ve hız sınırlarına dikkat etmeleri konusunda önemle uyarıyor.
İşte bölge bölge güncel yol durumu ve sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar:
- Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu (13-15. km): Yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
- Ankara-Konya Yolu (56-59. km - Karahamzalı Mevkisi): Yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı; ulaşım, diğer istikametten iki yönlü veriliyor.
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Nurdağı-Gaziantep Yolu (33-37. km): Üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
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Kayseri-Niğde Yolu (14-19. km): Yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
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Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu (35-39. km): Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapalı; ulaşım, diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.
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Muğla-Denizli Yolu (22-27. km): Üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
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Seydikemer-Söğüt Yolu (0-2. km): Sahadaki yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
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Zara-İmranlı-Kızıldağ Yolu (8-9. km): Sahadaki yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
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Bingöl-Karlıova Yolu (1-3. km): Sahadaki yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
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Aşkale-Bayburt Yolu (8-11. km): Sahadaki yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.