⛔ Sürücüler dikkat! Bugün hangi yollar kapalı? 20 Ağustos KGM yol bülteni
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 20 Ağustos 2025 tarihli yol durumu bültenini yayımladı. Tatil ya da iş seyahati planlayan sürücüler için kritik uyarılar ve yol kapatma bilgileri paylaşıldı.
Türkiye genelinde süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok noktada trafik akışında düzenlemeler yapılacak.
🔴 İşte Karayollarında Son Durum:
📍 TEM Otoyolu (Kandıra Kavşağı – İzmit Doğu Kavşağı arası)
92-99. km’lerde üstyapı onarım çalışmaları var.
Ankara–İstanbul yönü trafiğe tamamen kapalı olacak.
Ulaşım D-100 üzerinden sağlanacak.
İzmit Doğu ve Kandıra gişelerine giriş kapatılacak.
Çalışmalar 22:00 – 06:00 saatleri arasında yapılacak.
📍 Anadolu Otoyolu (Gölyaka Kavşağı – 1. Bölge Hududu arası)
13-15. km’lerde üstyapı onarımı nedeniyle İstanbul yönü kapalı.
Ulaşım diğer yönden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
📍 Aydın – Denizli Otoyolu (3-4. km arası)
Şev çalışmaları nedeniyle Denizli yönünde sağ ve emniyet şeridi kapalı.
Ulaşım orta ve sol şeritlerden veriliyor.
📍 Sakarya – Bilecik Yolu (26-28. km arası)
Yol yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya yönü kapalı.
Ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
📍 Göksun – Elbistan Yolu (22-48. km arası)
Çalışmalar nedeniyle kontrollü ulaşım sağlanıyor.
📍 Sungurlu – Ankara Yolu (30-35. km arası)
Bakım onarım nedeniyle ulaşım, Ankara yönünden çift yönlü veriliyor.
📍 Kangal – Hekimhan Yolu (0-5. km arası)
Asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.
📍 Cide – Şenpazar – Ağlı Yolu (47-69. km arası)
Sel tahribatı nedeniyle yapılan çalışmalar yüzünden ulaşım kontrollü sağlanıyor.
📍 Ankara – Kırıkkale Yolu (37-39. km arası)
25 Temmuz – 3 Ekim 2025 arasında DDY1 Köprüsü yaklaşım dolgusu çalışmaları var.
Ankara–Kırıkkale yönü kapalı, ulaşım karşı yönden çift yönlü sağlanıyor.
📍 İkizdere – Ovit – İspir Yolu (24. km Ovit Tüneli)
20 Ağustos 2025 günü 08:00 – 17:00 arasında yangın tatbikatı yapılacak.
İspir–İkizdere tüpü kapalı olacak.
Ulaşım Ovit Geçidi üzerinden sağlanacak.