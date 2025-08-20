⛔ Sürücüler dikkat! Bugün hangi yollar kapalı? 20 Ağustos KGM yol bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 20 Ağustos 2025 tarihli yol durumu bültenini yayımladı. Tatil ya da iş seyahati planlayan sürücüler için kritik uyarılar ve yol kapatma bilgileri paylaşıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
⛔ Sürücüler dikkat! Bugün hangi yollar kapalı? 20 Ağustos KGM yol bülteni
Yayınlanma:

Türkiye genelinde süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok noktada trafik akışında düzenlemeler yapılacak.

🔴 İşte Karayollarında Son Durum:

📍 TEM Otoyolu (Kandıra Kavşağı – İzmit Doğu Kavşağı arası)

92-99. km’lerde üstyapı onarım çalışmaları var.
Ankara–İstanbul yönü trafiğe tamamen kapalı olacak.
Ulaşım D-100 üzerinden sağlanacak.
İzmit Doğu ve Kandıra gişelerine giriş kapatılacak.
Çalışmalar 22:00 – 06:00 saatleri arasında yapılacak.
📍 Anadolu Otoyolu (Gölyaka Kavşağı – 1. Bölge Hududu arası)

13-15. km’lerde üstyapı onarımı nedeniyle İstanbul yönü kapalı.
Ulaşım diğer yönden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
📍 Aydın – Denizli Otoyolu (3-4. km arası)

Şev çalışmaları nedeniyle Denizli yönünde sağ ve emniyet şeridi kapalı.
Ulaşım orta ve sol şeritlerden veriliyor.
📍 Sakarya – Bilecik Yolu (26-28. km arası)

Yol yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya yönü kapalı.
Ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
📍 Göksun – Elbistan Yolu (22-48. km arası)

Çalışmalar nedeniyle kontrollü ulaşım sağlanıyor.
📍 Sungurlu – Ankara Yolu (30-35. km arası)

Bakım onarım nedeniyle ulaşım, Ankara yönünden çift yönlü veriliyor.
📍 Kangal – Hekimhan Yolu (0-5. km arası)

Asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.
📍 Cide – Şenpazar – Ağlı Yolu (47-69. km arası)

Sel tahribatı nedeniyle yapılan çalışmalar yüzünden ulaşım kontrollü sağlanıyor.
📍 Ankara – Kırıkkale Yolu (37-39. km arası)

25 Temmuz – 3 Ekim 2025 arasında DDY1 Köprüsü yaklaşım dolgusu çalışmaları var.
Ankara–Kırıkkale yönü kapalı, ulaşım karşı yönden çift yönlü sağlanıyor.
📍 İkizdere – Ovit – İspir Yolu (24. km Ovit Tüneli)

20 Ağustos 2025 günü 08:00 – 17:00 arasında yangın tatbikatı yapılacak.
İspir–İkizdere tüpü kapalı olacak.
Ulaşım Ovit Geçidi üzerinden sağlanacak.

Altın fiyatları yükselişte mi? 20 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatlarıAltın fiyatları yükselişte mi? 20 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatlarıEkonomi
Denizli’de feci kaza: Doğum gününde hayatını kaybettiDenizli’de feci kaza: Doğum gününde hayatını kaybettiYurt
sürücüler dikkat kgm
Günün Manşetleri
21 ilde yasa dışı bahis operasyonu
20 Ağustos hava durumu
Hamas’ı yenmek kesin değil
Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verildi!
Milli Savunma Bakanı Güler’den Japonya mesajı
Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
CHP lideri Özgür Özel Sındırgı’da deprem bölgesinde
Gazze’de yardım dağıtımlarına saldırı
Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı büyütmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz”
İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Çok Okunanlar
Son dakika: Deprem oldu! Son dakika: Deprem oldu!
Süper Lig’de 8 kulüp PFDK’ye sevk edildi! Süper Lig’de 8 kulüp PFDK’ye sevk edildi!
Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları yükselişte mi?
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Müjdat Gezen hakkında soruşturma: İfadesi ortaya çıktı Müjdat Gezen hakkında soruşturma: İfadesi ortaya çıktı