⛔ Sürücüler dikkat! Bugün hangi yollar kapalı? 20 Ağustos KGM yol bülteni

Türkiye genelinde süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok noktada trafik akışında düzenlemeler yapılacak.

🔴 İşte Karayollarında Son Durum:

📍 TEM Otoyolu (Kandıra Kavşağı – İzmit Doğu Kavşağı arası)

92-99. km’lerde üstyapı onarım çalışmaları var.

Ankara–İstanbul yönü trafiğe tamamen kapalı olacak.

Ulaşım D-100 üzerinden sağlanacak.

İzmit Doğu ve Kandıra gişelerine giriş kapatılacak.

Çalışmalar 22:00 – 06:00 saatleri arasında yapılacak.

📍 Anadolu Otoyolu (Gölyaka Kavşağı – 1. Bölge Hududu arası)

13-15. km’lerde üstyapı onarımı nedeniyle İstanbul yönü kapalı.

Ulaşım diğer yönden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

📍 Aydın – Denizli Otoyolu (3-4. km arası)

Şev çalışmaları nedeniyle Denizli yönünde sağ ve emniyet şeridi kapalı.

Ulaşım orta ve sol şeritlerden veriliyor.

📍 Sakarya – Bilecik Yolu (26-28. km arası)

Yol yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya yönü kapalı.

Ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

📍 Göksun – Elbistan Yolu (22-48. km arası)

Çalışmalar nedeniyle kontrollü ulaşım sağlanıyor.

📍 Sungurlu – Ankara Yolu (30-35. km arası)

Bakım onarım nedeniyle ulaşım, Ankara yönünden çift yönlü veriliyor.

📍 Kangal – Hekimhan Yolu (0-5. km arası)

Asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

📍 Cide – Şenpazar – Ağlı Yolu (47-69. km arası)

Sel tahribatı nedeniyle yapılan çalışmalar yüzünden ulaşım kontrollü sağlanıyor.

📍 Ankara – Kırıkkale Yolu (37-39. km arası)

25 Temmuz – 3 Ekim 2025 arasında DDY1 Köprüsü yaklaşım dolgusu çalışmaları var.

Ankara–Kırıkkale yönü kapalı, ulaşım karşı yönden çift yönlü sağlanıyor.

📍 İkizdere – Ovit – İspir Yolu (24. km Ovit Tüneli)

20 Ağustos 2025 günü 08:00 – 17:00 arasında yangın tatbikatı yapılacak.

İspir–İkizdere tüpü kapalı olacak.

Ulaşım Ovit Geçidi üzerinden sağlanacak.