Sürücüler dikkat: FSM ve TEM'de kritik kapanma! İşte İstanbul'da belirlenen alternatif güzergahlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda sabah saat 04.45 itibarıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti dahil olmak üzere çok sayıda ana arter araç trafiğine kapatıldı.

16 AĞUSTOS İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Şampiyona programı süresince araç geçişine izin verilmeyen güzergahlar şu şekilde açıklandı:

Atatürk Caddesi’nin sahil istikametine çıkan tüm yolları

Cuma Yolu Caddesi ve Körfez Caddesi

TEM Otoyolu güney istikametinde Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara istikametine transit yol

TEM Otoyolu güney Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) istikameti

Levent ve Etiler-Baltalimanı istikametinden TEM güneye katılımlar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti

TEM güneyden Anadolu istikameti ayrımları

Yeni Riva Yolu ve Kavacık’tan Atatürk Caddesi’ne giden güzergâh

Büyükdere Caddesi’nin Sarıyer ile Zincirlikuyu-Levent istikametleri

Çilekli Tesisleri’nden TEM güneye bağlanan güzergâh

SÜRÜCÜLER İÇİN BELİRLENEN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Trafik akışını sağlamak amacıyla sürücülerin yönlendirildiği alternatif yollar:

Küçüksu Caddesi, Göksu Caddesi ve Mehmet Ali Birand Caddesi

Atatürk Caddesi'nin Kavacık istikameti

Büyükdere Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi

Kuzey Marmara Otoyolu

D-100 güney güzergahı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Avrasya Tüneli Ankara istikameti

Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan köprü üzerinden TEM güney Ankara istikameti

KAPATILAN YOLLAR NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulanan trafik kısıtlaması, 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası'nın tamamlanmasıyla birlikte sona erecek. Yarış programının bitişinin ardından tüm kapalı güzergahlar kademeli olarak yeniden araç trafiğine açılacak.