Sürücüler dikkat: FSM ve TEM'de kritik kapanma! İşte İstanbul'da belirlenen alternatif güzergahlar

İstanbul'da bugün düzenlenen 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası kapsamında kent içi ulaşımda geçici düzenlemelere gidildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sürücüler dikkat: FSM ve TEM'de kritik kapanma! İşte İstanbul'da belirlenen alternatif güzergahlar
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 İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda sabah saat 04.45 itibarıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti dahil olmak üzere çok sayıda ana arter araç trafiğine kapatıldı.

16 AĞUSTOS İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Şampiyona programı süresince araç geçişine izin verilmeyen güzergahlar şu şekilde açıklandı:

Atatürk Caddesi’nin sahil istikametine çıkan tüm yolları
Cuma Yolu Caddesi ve Körfez Caddesi
TEM Otoyolu güney istikametinde Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara istikametine transit yol
TEM Otoyolu güney Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) istikameti
Levent ve Etiler-Baltalimanı istikametinden TEM güneye katılımlar
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti
TEM güneyden Anadolu istikameti ayrımları
Yeni Riva Yolu ve Kavacık’tan Atatürk Caddesi’ne giden güzergâh
Büyükdere Caddesi’nin Sarıyer ile Zincirlikuyu-Levent istikametleri
Çilekli Tesisleri’nden TEM güneye bağlanan güzergâh

SÜRÜCÜLER İÇİN BELİRLENEN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Trafik akışını sağlamak amacıyla sürücülerin yönlendirildiği alternatif yollar:

Küçüksu Caddesi, Göksu Caddesi ve Mehmet Ali Birand Caddesi
Atatürk Caddesi'nin Kavacık istikameti
Büyükdere Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi
Kuzey Marmara Otoyolu
D-100 güney güzergahı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Avrasya Tüneli Ankara istikameti
Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan köprü üzerinden TEM güney Ankara istikameti

KAPATILAN YOLLAR NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulanan trafik kısıtlaması, 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası'nın tamamlanmasıyla birlikte sona erecek. Yarış programının bitişinin ardından tüm kapalı güzergahlar kademeli olarak yeniden araç trafiğine açılacak.

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