Sürücüler dikkat, hafta sonu kabus olmasın! 15 Mayıs KGM güncel yol durumu

Hafta sonu seyahatine çıkacak sürücülerin güvenli bir yolculuk yapabilmesi adına, şerit kısıtlamaları ve geçici olarak trafiğe kapatılan güzergahlar tek tek detaylandırıldı.

AVRUPA OTOYOLU VE İZMİR ÇEVRE YOLUNDA ŞERİT DARALTMASI

İstanbul ve İzmir'deki şehir içi ve şehirler arası bağlantı yollarında sürücülerin dikkat etmesi gereken önemli kısıtlamalar bulunuyor. O-3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı ile Çatalca Kavşağı arasında yer alan Karasu Viyadüğü'ndeki yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey yol platformunda (Edirne istikameti) şerit daraltması uygulanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir ve Balçova kavşak kollarında ise orta refüjde süren yapım çalışmaları sebebiyle 17 Mayıs'a kadar saat 10.00-15.00 arasında orta ve sol şeritler kontrollü olarak trafiğe kapatılıyor.

TAG OTOYOLU MERSİN-ADANA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Akdeniz bölgesinin en yoğun akslarından biri olan TAG Otoyolu'nda büyük bir üstyapı çalışması yürütülüyor. Mersin-Adana istikameti Mersin Alın Gişeleri (Serbest Bölge Kavşağı) ile Tarsus OSB Kavşağı arasındaki yol üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bu istikamet tamamen trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım, bant aktarımı yapılarak Adana-Mersin istikametinden iki yönlü olarak gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

TOKAT-SİVAS YOLUNDA HEYELAN ENGELLİ

Karadeniz ve İç Anadolu bağlantı yollarında doğal etkenler ve altyapı çalışmaları öne çıkıyor. Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe tamamen kapandı. Bu güzergahta trafik akışı Tokat istikametinden iki yönlü olarak yürütülüyor. Zonguldak İl Sınırı-Mengen-Yeniçağa yolunda şev düzenlemesi, Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde ise yaya üst geçidi yapımı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.

ANADOLU AKSINDA TÜNEL VE HIZLI TREN MESAİSİ

Afyonkarahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde, Erenler ile Çayırbağı arasında süren hızlı tren üstyapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapatıldı ve ulaşım Afyonkarahisar yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bozüyük-İnegöl Devlet Yolu üzerindeki Mezit Tüneli'nde ise sağ ve sol şeritlerde tek tek yürütülen bakım onarım işleri nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sürdürülüyor. Ayrıca Antalya-Isparta ve İnebolu-Kastamonu yollarındaki yapım çalışmaları sebebiyle de sürücülerin trafik işaretçilerine azami dikkat göstermesi gerekiyor.