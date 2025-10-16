Sürücüler dikkat! Hangi yollar kapalı, hangilerinde çalışma var?

Türkiye genelinde kara yollarında yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Sürücülere, özellikle yoğun trafiğin yaşandığı ana güzergahlarda yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yayımlanan günlük yol durumu bültenine göre, birçok otoyol ve devlet yolunda üst yapı onarımı, köprü ve tünel bakımı gibi çalışmalar devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle otoyolun İzmir yönü trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta seyahat eden araçlar, Altınova istikametine yönlendiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 8-14. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Aydın istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu’nun 3-4. kilometrelerinde, Karabük bağlantı yolundaki üst geçit köprüsünde genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Karabük istikameti araç trafiğine kapatıldı. Trafik akışı Karabük ve Karabük-1 kavşaklarından D100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 33-36. kilometreleri arasında farklı kesimlerde üstyapı onarımı sürüyor. Bu güzergahta ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 10-13. kilometrelerinde bulunan Demirciköy Tüneli bakım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Tünelin Sinop tarafı trafiğe kapalı tutulurken, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ordu-Giresun il sınırı ile Piraziz-Giresun arasındaki yolun 0-5. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışması yapılıyor. Bu kapsamda bölünmüş yolun Piraziz-Giresun yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Bursa-İnegöl yolunun 10-12. kilometrelerinde, Kazancı Kavşağı ayrılma şeridinde yapım çalışmaları yürütülüyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde, Eğriçay Köprüsü’nde sanat yapıları yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 1-4. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle, bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölümde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

