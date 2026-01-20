Sürücüler dikkat! Hangi yollar kapalı? Karayolları güncel listeyi yayınladı

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücüler için uyarıların yer aldığı yeni yol durumu bültenini yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği noktalarda sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerektiğini hatırlattı.

Yol yapım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek patlatma nedeniyle, Beyşehir-Derebucak yolu 13.00-15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kollarında otoyol aydınlatma direklerinin değişimi ve sistem revizyon çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 21.00-05.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanıyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde ise süren çalışmalar nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatıldı; ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak devam ediyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları dolayısıyla yol araç trafiğine kapatıldı. Bu bölgede sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. İstanbul tarafında ise Kurtköy-Şile yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde (Kocayatak Kavşağı), Malatya-Yeşilyurt yolunun 13-14. kilometrelerinde ve Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

