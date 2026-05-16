Sürücüler dikkat! İstanbul’da UEFA finali nedeniyle o yollar trafiğe kapatılıyor

İstanbul’da UEFA Avrupa Ligi final maçı öncesinde yapılacak teknik kurulum çalışmaları nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, 20 Mayıs günü karşı karşıya gelecek. Final organizasyonu öncesinde alınacak güvenlik ve kurulum önlemleri kapsamında 17-20 Mayıs tarihleri arasında bazı güzergahlarda trafik düzenlemesine gidilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saat 07.00’den müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi’nin belirli bölümünün araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

KAPANACAK GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Açıklamada, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ile Maçka dönüşlerinin kapalı olacağı belirtildi.

ALTERNATİF YOLLAR BELİRLENDİ

Sürücüler için alternatif güzergahların ise Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi olduğu aktarıldı.