Sürücüler dikkat! İşte il il kapalı yollar ve alternatifler

Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelindeki yolların yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine riayet etmesi gerektiği konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Kurumun yol durumu bültenine göre, birçok ana arterde ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor.

OTOYOL GEÇİŞLERİNDE BÜYÜK KISITLAMALAR

Sürücülerin en çok kullandığı güzergahlardan olan Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları (0-11. kilometreler) arasında, Bolu Dağı geçişindeki tünel portal yapısında kaplama çalışması yürütülüyor. Bu çalışma nedeniyle 20 Kasım'a kadar, hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında, otoyolun Ankara istikametindeki iki şerit trafiğe kapatılacak. Ulaşımın bu noktada sadece tek şeritten sağlanacağı bildirildi.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde ise Pamukkale bağlantı yolu köprüsünde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple, Pamukkale istikametinden otoyola katılım kolu ile Pamukkale Kavşağı'ndan Denizli çıkış kolu trafiğe tamamen kapatıldı.

Deprem hasarlarının onarımının sürdüğü TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde de ulaşımın kontrollü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

İSTİKAMET KAPATILAN VE İKİ YÖNLÜ GEÇİŞ SAĞLANAN GÜZERGAHLAR

Marmara'yı Ege ve İç Anadolu'ya bağlayan İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 23-28. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle, Bursa-Ankara istikametinin trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Ulaşım, bu kesimde Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü geçişin sağlandığı diğer yollar ise şöyle sıralandı:

Tekirdağ-Muratlı yolunun 11-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle (tek yönden gidiş-geliş).

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle.

KONTROLLÜ GEÇİŞ VE DİĞER ÇALIŞMALAR

Karadeniz sahil yolunda, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 60. kilometresinde bulunan yaya üst geçidinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle her iki yönde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Karabük-Araç yolunun 0-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ise hem her iki istikamette hem de Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşımın kontrollü sürdürüldüğü bildirildi.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Son olarak, Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometrelerinde de yapım ve onarım çalışmaları bulunduğu, bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.