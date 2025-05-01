Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında bugün trafik akışını etkileyen güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok noktada trafik düzenlemelerine gidildiğini duyurdu. Sürücülere dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları uyarısında bulunuldu.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 6 ile 9. kilometreler arasında ulaşım sadece Gaziantep istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları arasında da (0-8. km) benzer bir çalışma yürütülüyor. Bu güzergahta İzmir yönüne giden araçlar, karşı yönden çift yönlü olarak yönlendiriliyor.
BİLECİK YÖNÜNE ULAŞIM KAPANDI
Sakarya-Bilecik yolunun 1 ila 17. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü 20 Mayıs’a kadar trafiğe kapalı. Ulaşım, Sakarya istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.
EGE VE İÇ ANADOLU'DA DA TRAFİK KISITLAMALARI
Muğla-Marmaris ayrımı ile Ortaca arasındaki yolda, devlet hastanesi kavşağı yapımı sürüyor. Trafik bu bölgede kontrollü olarak devam ediyor.
Kayseri-Niğde yolunun 0-6. kilometrelerinde ve Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeride düşürülmüş durumda.
Seydikemer-Söğüt yolunun 0-6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle sürücülerden trafik levhalarına dikkat etmeleri isteniyor.
HEYELAN VE YENİLEME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KONTROLLÜ GEÇİŞ
Karadeniz'de Cide-İnebolu yolunun 56-58. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sonucu trafik kontrollü bir şekilde veriliyor.
Malatya-Gölbaşı yolunun 16-19. kilometrelerinde ise üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor, sürücüler bu bölgede dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
Doğu Karadeniz’deki İyidere-Rize yolunun 26-28. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı