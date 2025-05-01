Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında bugün trafik akışını etkileyen güzergahlar

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 6 ile 9. kilometreler arasında ulaşım sadece Gaziantep istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları arasında da (0-8. km) benzer bir çalışma yürütülüyor. Bu güzergahta İzmir yönüne giden araçlar, karşı yönden çift yönlü olarak yönlendiriliyor.

BİLECİK YÖNÜNE ULAŞIM KAPANDI

Sakarya-Bilecik yolunun 1 ila 17. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü 20 Mayıs’a kadar trafiğe kapalı. Ulaşım, Sakarya istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.

EGE VE İÇ ANADOLU'DA DA TRAFİK KISITLAMALARI

Muğla-Marmaris ayrımı ile Ortaca arasındaki yolda, devlet hastanesi kavşağı yapımı sürüyor. Trafik bu bölgede kontrollü olarak devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 0-6. kilometrelerinde ve Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeride düşürülmüş durumda.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle sürücülerden trafik levhalarına dikkat etmeleri isteniyor.

HEYELAN VE YENİLEME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KONTROLLÜ GEÇİŞ

Karadeniz'de Cide-İnebolu yolunun 56-58. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sonucu trafik kontrollü bir şekilde veriliyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 16-19. kilometrelerinde ise üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor, sürücüler bu bölgede dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Doğu Karadeniz’deki İyidere-Rize yolunun 26-28. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.