Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafik akışının kontrollü sağlandığını duyurdu. İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken yollar ve alternatif güzergahlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum
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Türkiye genelinde karayollarında süren bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, sürücülerin yol durumu hakkında önceden bilgi edinerek seyahat planlarını buna göre yapmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle uzun yol yapacak sürücülerin alternatif güzergâhları değerlendirmesi tavsiye ediliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmesi ve hız sınırlarına uyması hayati önem taşıyor.

İŞTE ÇALIŞMA YAPILAN YOLLAR

TEM Otoyolu (Babaeski-Lüleburgaz Kavşakları): 79-85. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.
İstanbul yönü trafiğe kapalı, ulaşım Edirne yönünden çift taraflı sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu: Aydın Kuzey ve Güney kavşakları arasındaki 4-5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışmaları devam ediyor.
15 Nisan’a kadar sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı olacak.

Ankara-Kırıkkale Yolu: 25-27. kilometrelerde Çaykur Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmalar nedeniyle her iki yönde yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.

Aksaray-Ortaköy Yolu: 15-16 ve 20-25. kilometreler arasında Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri kesiminde yapım çalışmaları var.
Trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

İslahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu: 39-41. kilometreler arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin Yolu: 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü trafik akışı sağlanıyor.

Bursa-Karacabey Yolu: 18-19. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sürüyor.
Ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin Yolu: 7-8. kilometrelerde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak veriliyor.

Diyadin ayrımı-Doğubayazıt Yolu: 76-77. kilometreler arasında yapım çalışmaları devam ediyor.
Trafik tek yönlü sağlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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