Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum

Türkiye genelinde kara yollarında sürdürülen bakım, onarım ve yapım çalışmaları sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Ulaşım bazı kesimlerde tek şeride düşürülürken, bazı güzergahlarda yan yollara yönlendirme yapılıyor. İşte kara yollarında son durum...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum
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Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü olarak veriliyor. 

SİLİVRİ'DE YAN YOLLARA DİKKAT

Kınalı ayrımı-Büyükçekmece yolu üzerinde, Silivri Viyadüğü ile Silivri Otogar Köprülü Kavşağı arasında (23-25. kilometreler) yürütülen çalışmalar nedeniyle her iki yönde trafik yan yollara yönlendiriliyor. 

ADAPAZARI-MEKECE ARASINDA ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIM

Adapazarı-Mekece yolunun 32-36. kilometreleri arasında süren bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

MUĞLA-DENİZLİ YOLUNDA YAPIM ÇALIŞMASI

Muğla-Denizli yolunun 53-57. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak verilmeye devam ediliyor.

ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA KAVŞAK KAPATILDI

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometreleri arasında yer alan Çaykur Köprülü Kavşağı’ndaki yapım çalışmaları nedeniyle hem Ankara-Kırıkkale hem de Kırıkkale-Ankara yönlerindeki yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.

KAYSERİ-NİĞDE ARASINDA ULAŞIM DÜZENLEMESİ

Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle, ulaşım yine bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.

BURDUR-ANTALYA YOLUNDA KAVŞAK ÇALIŞMASI

Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde süren köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

ZONGULDAK-DEVREK YOLUNDA HEYELAN ÖNLEMİ

Zonguldak-Devrek yolunun 9-10. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışmaları yürütülüyor. Ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

DİYARBAKIR-MARDİN YOLUNDA YAPIM ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Diyarbakır-Mardin yolunun 12-14. kilometreleri arasında yürütülen çalışmalar nedeniyle trafik, yine bölünmüş yolun bir kısmından çift yönlü olarak akıyor.

HOPA-BORÇKA-ARTVİN YOLUNDA 11 NİSAN'A KADAR KONTROLLÜ TRAFİK

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44-60. kilometreleri arasında yer alan 10 tünel ve güzergahında, drenaj sistemlerine yönelik bakım ve temizlik çalışmaları yürütülüyor. 11 Nisan’a kadar sürecek çalışmalarda her gün 08.00-17.30 saatleri arasında trafik tek şeritten kontrollü olarak verilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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