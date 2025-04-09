Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.

SİLİVRİ'DE YAN YOLLARA DİKKAT

Kınalı ayrımı-Büyükçekmece yolu üzerinde, Silivri Viyadüğü ile Silivri Otogar Köprülü Kavşağı arasında (23-25. kilometreler) yürütülen çalışmalar nedeniyle her iki yönde trafik yan yollara yönlendiriliyor.

ADAPAZARI-MEKECE ARASINDA ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIM

Adapazarı-Mekece yolunun 32-36. kilometreleri arasında süren bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

MUĞLA-DENİZLİ YOLUNDA YAPIM ÇALIŞMASI

Muğla-Denizli yolunun 53-57. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak verilmeye devam ediliyor.

ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA KAVŞAK KAPATILDI

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometreleri arasında yer alan Çaykur Köprülü Kavşağı’ndaki yapım çalışmaları nedeniyle hem Ankara-Kırıkkale hem de Kırıkkale-Ankara yönlerindeki yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.

KAYSERİ-NİĞDE ARASINDA ULAŞIM DÜZENLEMESİ

Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle, ulaşım yine bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.

BURDUR-ANTALYA YOLUNDA KAVŞAK ÇALIŞMASI

Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde süren köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

ZONGULDAK-DEVREK YOLUNDA HEYELAN ÖNLEMİ

Zonguldak-Devrek yolunun 9-10. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışmaları yürütülüyor. Ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

DİYARBAKIR-MARDİN YOLUNDA YAPIM ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Diyarbakır-Mardin yolunun 12-14. kilometreleri arasında yürütülen çalışmalar nedeniyle trafik, yine bölünmüş yolun bir kısmından çift yönlü olarak akıyor.

HOPA-BORÇKA-ARTVİN YOLUNDA 11 NİSAN'A KADAR KONTROLLÜ TRAFİK

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44-60. kilometreleri arasında yer alan 10 tünel ve güzergahında, drenaj sistemlerine yönelik bakım ve temizlik çalışmaları yürütülüyor. 11 Nisan’a kadar sürecek çalışmalarda her gün 08.00-17.30 saatleri arasında trafik tek şeritten kontrollü olarak verilecek.