Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde birçok yol kesiminde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Trafik akışının değiştiği bölgelerde hız sınırlamalarına ve yönlendirme levhalarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum
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TEM Otoyolu’nun Havsa-Edirne Doğu kavşakları arasındaki yapım çalışmaları kapsamında, Edirne yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler, ulaşımı karşı şeritten çift yönlü olarak sağlıyor. Yoğunluk yaşanmaması için alternatif güzergahlar öneriliyor.

GÜNEY ANADOLU’DA KONTROLLÜ GEÇİŞLER

TAG Otoyolu’nun Yılankale-Ceyhan kavşakları arasındaki 9-12. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Antalya’daki Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometreleri arasındaki çalışmalarda da sürücülerden işaret ve levhalara dikkat etmeleri istendi.

KONYA-KIRIKKALE GÜZERGAHINDA YÖN DEĞİŞİKLİĞİ

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometreleri arasındaki çalışmalar sebebiyle Konya’dan Kırıkkale yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA TRAFİĞE DÜZENLEME

Yozgat, Malatya, Diyarbakır ve Trabzon yollarında çalışma var

Yozgat-Kırıkkale yolu 68-71. kilometreler arası: Ulaşım tek şeritten iki yönlü veriliyor.
Turhal-Zile yolu 25-28. kilometre: Trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Malatya-Gölbaşı yolu 16-19. kilometre: Üstyapı yenileme nedeniyle kontrollü geçiş uygulanıyor.
Diyarbakır-Mardin yolu 8-11. kilometre: Ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü veriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolu 40-55. kilometre: Levha montajı nedeniyle her iki yönde trafik tek şeritten ilerliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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