Sürücüler dikkat: Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yayınladığı yol durumu bültenine göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel yol durumu bülteni, devam eden çalışmalar nedeniyle trafiğin aksadığı veya kontrollü ilerlediği noktaları duyurdu.
İzmir Çevre Otoyolu: Buca Doğu Kavşağı'nın Işıkkent yönünden Buca'ya giriş kolunda ve Buca yönünden Çeşme istikametine katılım kolunda, otoyol aydınlatma sistemleri çalışması yürütülüyor. Bu nedenle, 15 Aralık'a kadar her gece 23.00-05.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanacak.
TEM Otoyolu: Lüleburgaz Kavşağı kesimi Pınarhisar bağlantı kolunda gerçekleştirilen üstyapı onarım ve yenileme faaliyetleri sebebiyle, Pınarhisar bağlantı kolu trafiğe tamamen kapatılacak.
Antalya-Serik-Manavgat Yolu: Yolun 12-13. kilometreleri arasında devam eden köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle Serik-Antalya istikametinde bir şerit ulaşıma kapatılmış olup, trafik diğer şeritlerden devam ediyor.
Silifke-Mersin Yolu: 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolu: 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle araç trafiği, Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Trabzon-Maçka Yolu: Yolun 15. kilometresinde yer alan Değirmendere-5 Köprüsü'nün her iki yönündeki yapılarda derz onarım çalışması yürütülecek. Bu nedenle, saat 13.00'ten itibaren ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülecek.
Sinop-Samsun Yolu: 46-50. kilometreleri arasındaki Sinop istikametinde devam eden üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.
Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu: 8-13. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.
Bandırma-Erdek Yolu: 83-84. kilometrelerdeki Şahinburgaz (Çayağzı) Köprüsü'nün yıkılarak yeni köprü inşa edilmesi çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı