Sürücüler dikkat: Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel yol durumu bülteni, devam eden çalışmalar nedeniyle trafiğin aksadığı veya kontrollü ilerlediği noktaları duyurdu.

İzmir Çevre Otoyolu: Buca Doğu Kavşağı'nın Işıkkent yönünden Buca'ya giriş kolunda ve Buca yönünden Çeşme istikametine katılım kolunda, otoyol aydınlatma sistemleri çalışması yürütülüyor. Bu nedenle, 15 Aralık'a kadar her gece 23.00-05.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanacak.

TEM Otoyolu: Lüleburgaz Kavşağı kesimi Pınarhisar bağlantı kolunda gerçekleştirilen üstyapı onarım ve yenileme faaliyetleri sebebiyle, Pınarhisar bağlantı kolu trafiğe tamamen kapatılacak.

Antalya-Serik-Manavgat Yolu: Yolun 12-13. kilometreleri arasında devam eden köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle Serik-Antalya istikametinde bir şerit ulaşıma kapatılmış olup, trafik diğer şeritlerden devam ediyor.

Silifke-Mersin Yolu: 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolu: 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle araç trafiği, Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Trabzon-Maçka Yolu: Yolun 15. kilometresinde yer alan Değirmendere-5 Köprüsü'nün her iki yönündeki yapılarda derz onarım çalışması yürütülecek. Bu nedenle, saat 13.00'ten itibaren ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülecek.

Sinop-Samsun Yolu: 46-50. kilometreleri arasındaki Sinop istikametinde devam eden üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.

Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu: 8-13. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Bandırma-Erdek Yolu: 83-84. kilometrelerdeki Şahinburgaz (Çayağzı) Köprüsü'nün yıkılarak yeni köprü inşa edilmesi çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.