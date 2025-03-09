Sürücüler dikkat! Kara yollarında çalışmalar devam ediyor

Türkiye genelinde kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok güzergâhta trafik kontrollü sağlanıyor. Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sürücüler dikkat! Kara yollarında çalışmalar devam ediyor
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TEM Otoyolu’nun Avcılar kesiminde, Ücret Toplama İstasyonu’nun serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor. Bu nedenle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.

İZMİR-ÇANAKKALE YOLU KAPATILDI

İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometresinde devam eden Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı şeritten çift yönlü olarak kontrollü şekilde devam ediyor.

ANKARA YOLU DARALDI

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve köprü genişletme çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikametindeki bir şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

ADANA’DA ÜSTYAPI ONARIMI DEVAM EDİYOR

TAG Otoyolu’nun Yılankale-Ceyhan kavşakları arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

TRABZON-MAÇKA YOLUNDA TÜNEL ÇALIŞMASI

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli’nin Maçka-Trabzon yönü, elektrik ve elektronik sistemlerin montajı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sürücüler, servis yolunu kullanarak ilerleyebilecek.

KAYSERİ, SAMSUN, KARAMAN VE ERZİNCAN’DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Balıkesir-Kepsut yolu: Çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Hacılar-Erciyes-Develi yolu: 7-8. kilometreleri arasındaki yol yapımı nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Samsun-Ordu yolu: Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde, Yunus Emre Tüneli’nin Samsun yönü bakım nedeniyle kapatıldı. Trafik, diğer tüpten çift yönlü akıyor.

Karaman-Ermenek yolu: 50-76. ve 82-93. kilometreleri arasında yol çalışmaları sürüyor, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Refahiye-İliç yolu: 22-52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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