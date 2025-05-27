Sürücüler dikkat! Kara yollarında çalışmalar sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kara yollarında sürücüleri uyardı. Özellikle TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasındaki çalışmalarda İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara yönünden çift yönlü sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları arasındaki üstyapı onarımı nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Bu güzergâhta seyahat edecek sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Saray-Çatalca ayrımı ile Hasdal yolu arasında yer alan Subaşı-Yassıören kavşaklarının 8-12. kilometrelerinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Konya kara yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Konya yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden çift yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Aksaray yolunun 10-12. kilometreleri arasındaki çalışmalar da benzer şekilde devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar yolu üzerindeki Sızma Mahallesi mevkisinde, Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı'nın yapımı sürüyor. Sürücülerin bu bölgede dikkatli olmaları ve işaretlere uymaları isteniyor.

Kaş-Demre-Finike yolunun 53-54. kilometreleri arasındaki Mağaralı Koy mevkisinde menfez yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu alanda da sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları yapılıyor. Ulaşım, oluşturulan servis yolundan kontrollü şekilde sağlanıyor.

Malatya-Elazığ yolunun 12-13. kilometrelerinde yer alan İkizce TOKİ Kavşağı'nda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Ayrıca Yusufeli-İspir yolunun 9-11. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.