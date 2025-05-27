Sürücüler dikkat! Kara yollarında çalışmalar sürüyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde süren yol yapım ve bakım çalışmaları sebebiyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte trafiğe kapatılan ve kontrollü geçiş uygulamaları olan bölgeler...
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kara yollarında sürücüleri uyardı. Özellikle TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasındaki çalışmalarda İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara yönünden çift yönlü sağlanıyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları arasındaki üstyapı onarımı nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Bu güzergâhta seyahat edecek sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.
Saray-Çatalca ayrımı ile Hasdal yolu arasında yer alan Subaşı-Yassıören kavşaklarının 8-12. kilometrelerinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kırıkkale-Konya kara yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Konya yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden çift yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Aksaray yolunun 10-12. kilometreleri arasındaki çalışmalar da benzer şekilde devam ediyor.
Konya-Afyonkarahisar yolu üzerindeki Sızma Mahallesi mevkisinde, Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı'nın yapımı sürüyor. Sürücülerin bu bölgede dikkatli olmaları ve işaretlere uymaları isteniyor.
Kaş-Demre-Finike yolunun 53-54. kilometreleri arasındaki Mağaralı Koy mevkisinde menfez yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu alanda da sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları yapılıyor. Ulaşım, oluşturulan servis yolundan kontrollü şekilde sağlanıyor.
Malatya-Elazığ yolunun 12-13. kilometrelerinde yer alan İkizce TOKİ Kavşağı'nda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam ediyor.
Ayrıca Yusufeli-İspir yolunun 9-11. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı