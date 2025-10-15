Sürücüler dikkat! Kara yollarında çalışmalar sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, güncel yol durumu bülteninde sürücülerin dikkat etmesi gereken noktaları paylaştı.

Buna göre, Anadolu Otoyolu’nun Kaynaşlı-Abant kavşakları (Bolu Dağı geçişi) arasındaki 0-11. kilometrelerde kaplama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 10.00 ile 15.00 saatleri arasında otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, bu süre zarfında Abant Kavşağı’ndan devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı’ndan yeniden otoyola giriş yapabilecek.

Avrupa Otoyolu’nun Kumburgaz-Selimpaşa kavşakları arasında köprü yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı diğer platformdan çift yönlü (gidiş-geliş) şeklinde sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometreleri arasında süren kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ile Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı.

Bergama-Soma yolunun 3-8. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolu üzerinde, Bursa-Ankara istikameti 23-28. kilometreler arasında yürütülen çalışmalar dolayısıyla ulaşıma Ankara-Bursa yönünden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle her iki istikamette ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Ayrıca Kardemir Kavşağı bölgesinde de trafik akışı kontrollü biçimde yönlendiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 43-45. kilometreleri (Bafra Çetinkaya Köprüsü-Bafra Tozköy Kavşağı kesimi) arasında da Sinop istikametinde drenaj çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Sivas-Malatya istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde, Çayeli Tüneli’nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Rize-Çayeli yönündeki tüpte ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Çayeli-Rize yönündeki tüp ise ulaşıma kapatıldı. Sürücüler bu bölümde servis yoluna yönlendiriliyor.