Sürücüler dikkat: Kara yollarında çalışmalar sürüyor, çok sayıda güzergahta trafik kontrollü

Yola çıkacak vatandaşları uyaran Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), çalışma yürütülen bölgelerde hız limitlerine uyulması, trafik işaret ve işaretçilerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

KGM bülteninde öne çıkan en önemli başlıklardan biri TEM Otoyolu üzerindeki düzenleme oldu. Otoyolun 0 ile 1. kilometreleri arasında yer alan Kandıra Ücret Toplama İstasyonu’nda, "Serbest Geçiş Sistemi"ne geçiş için altyapı çalışmaları başlatıldı. Bu dönüşüm süreci nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, sürücüler için servis yolları üzerinden kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

EGE VE AKDENİZ HATTINDA ŞERİT DARALTMASI

Batı ve güney aksında ilerleyen sürücülerin de dikkatli olması gerekiyor. Aydın-Denizli Otoyolu’nun 3 ile 5. kilometreleri arasında, Denizli istikametinde şev çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple bazı şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü olarak veriliyor.

Benzer bir çalışma İzmir-Turgutlu yolunda da göze çarpıyor. Yolun 20 ile 22. kilometrelerinde devam eden üstyapı yenileme mesaisi nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Akdeniz bölgesinde ise Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu’nun 2 ve 3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Ankara ile Samsun’u birbirine bağlayan karayolunun 19 ve 20. kilometrelerinde de ekipler sahada. Yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer şeritler üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor.

İç Anadolu’nun diğer noktalarında da çalışmalar hız kesmiyor. Baladız-Isparta yolunun 19-20. kilometrelerinde inşa edilen otogar kavşağı nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine azami dikkat göstermesi isteniyor. Ayrıca Pınarbaşı-Göksun yolunun 35-37. kilometrelerinde menfez çalışması yapıldığından, trafik akışı bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak veriliyor.

KARADENİZ’DE KÖPRÜ VE ÜSTYAPI MESAİSİ

Karadeniz Bölgesi'nde hem üstyapı hem de köprü onarımları nedeniyle trafik düzeni değişti. Tokat-Niksar yolunun 3 ile 8. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerinde ise üstyapı yenileme çalışmaları var; bu bölgede ulaşım Samsun bandı üzerinden iki yönlü olarak devam ediyor.

Doğu Karadeniz’de ise köprü onarımları gündemde. Trabzon-Maçka-Torul yolunun 24 ve 26. kilometreleri arasında bulunan Güney-1, Güney-2 ve Değirmendere-11 köprülerinde derz onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu onarım süresince köprü geçişlerinde ulaşıma tek şeritten ve kontrollü olarak izin veriliyor.