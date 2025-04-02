Sürücüler dikkat! Kara yollarında son durum
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin birçok noktasında süren çalışmalar nedeniyle bazı güzergahlarda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin, işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Denizli-Çardak yolunun 8-10. kilometreleri arasında gerçekleştirilen farklı seviyeli kavşak çalışması nedeniyle taşıt trafiği her iki yönde servis yolları üzerinden sağlanıyor. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
HEYELAN NEDENİYLE YENİÇAĞA İSTİKAMETİ KAPALI
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle Mengen’den Yeniçağa'ya gidiş yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Yeniçağa’dan Mengen yönüne gidişte iki yönlü olarak devam ediyor.
KONYA-AFYONKARAHİSAR YOLUNDA KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASI
Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde, Sızma Mahallesi mevkisinde Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı’nın yapım çalışmaları sürüyor. Bu güzergâhı kullanan sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.
ARTVİN, KARS VE BİNGÖL GÜZERGÂHLARINDA KONTROLLÜ ULAŞIM
Artvin-Erzurum ayrımı-Yusufeli-İspir yolu: 9-11. kilometreler arasında heyelan sebebiyle trafik, aynı yönde bulunan servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.
Kars-Ardahan yolu: 50. kilometrede süren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler, trafik akışının kontrollü ilerlediği uyarısıyla karşı karşıya.
Bingöl-Genç-Diyarbakır yolu: 18-32. kilometreleri arasındaki bazı kesimlerde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ordu-Topçam yolu: 50-53. kilometrelerde yol çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Antalya-Burdur yolu: 37-38. kilometreleri arasında tırmanma şeridinde meydana gelen oturma nedeniyle şerit daraltması yapıldı.
Kayseri-Niğde yolu: 7-13. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümünden ulaşım çift yönlü sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı