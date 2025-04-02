Sürücüler dikkat! Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Denizli-Çardak yolunun 8-10. kilometreleri arasında gerçekleştirilen farklı seviyeli kavşak çalışması nedeniyle taşıt trafiği her iki yönde servis yolları üzerinden sağlanıyor. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

HEYELAN NEDENİYLE YENİÇAĞA İSTİKAMETİ KAPALI

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle Mengen’den Yeniçağa'ya gidiş yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Yeniçağa’dan Mengen yönüne gidişte iki yönlü olarak devam ediyor.

KONYA-AFYONKARAHİSAR YOLUNDA KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASI

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde, Sızma Mahallesi mevkisinde Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı’nın yapım çalışmaları sürüyor. Bu güzergâhı kullanan sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

ARTVİN, KARS VE BİNGÖL GÜZERGÂHLARINDA KONTROLLÜ ULAŞIM

Artvin-Erzurum ayrımı-Yusufeli-İspir yolu: 9-11. kilometreler arasında heyelan sebebiyle trafik, aynı yönde bulunan servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

Kars-Ardahan yolu: 50. kilometrede süren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler, trafik akışının kontrollü ilerlediği uyarısıyla karşı karşıya.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolu: 18-32. kilometreleri arasındaki bazı kesimlerde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ordu-Topçam yolu: 50-53. kilometrelerde yol çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Burdur yolu: 37-38. kilometreleri arasında tırmanma şeridinde meydana gelen oturma nedeniyle şerit daraltması yapıldı.

Kayseri-Niğde yolu: 7-13. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümünden ulaşım çift yönlü sağlanıyor.