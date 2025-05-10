Sürücüler dikkat! Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, TEM Otoyolu’nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasında (72-76. kilometreler) sürdürülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU’NDA TEK YÖN KAPALI

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 9-13. kilometreleri, 13 Mayıs’a kadar sürecek çalışmalar kapsamında Denizli yönünde araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler, ulaşımı Aydın yönünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştirebilecek.

ANKARA ÇEVRE OTOYOLU’NDA KAVŞAK KAPATMASI

Ankara Çevre Otoyolu’nda, Konya Kavşağı (İncek istikameti) ile şehir merkezi ve Gölbaşı merkez bağlantısını sağlayan ayrım kolu, derz onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Alternatif olarak, şehir merkezine gidişler Pozantı Kavşağı, Gölbaşı’na gidişler ise Hacılar Kavşağı’ndan dönüşle sağlanıyor.

TAG OTOYOLU'NDA KONTROLLÜ GEÇİŞ

Bahçe-Ceyhan kavşakları arasındaki TAG Otoyolu’nun 9-12. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları kapsamında, geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.

KAYSERİ-PINARBAŞI YOLUNDA ŞERİT DARALTILDI

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 43-44. kilometrelerinde menfez çalışmaları nedeniyle Pınarbaşı yönündeki şerit daraltıldı. Bu noktada sürücülerden dikkatli ve yavaş seyretmeleri isteniyor.

KARADENİZ'DE GECE TRAFİĞİNE DİKKAT

Beşikdüzü-Trabzon yolunun Akyazı ve Trabzon Tünelleri üzerinde yapılacak üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, 21.00-07.00 saatleri arasında trafik kısa sürelerle durdurulacak ve geçişler tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

BATMAN-SİİRT HATTI TEK YÖNE DÜŞÜRÜLDÜ

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 13-15. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle, bölünmüş yolun sol tarafı trafiğe kapatıldı, ulaşım sağ koldan gidiş-geliş şeklinde yapılıyor.

ÇANAKKALE’DE TÜNEL YOLU DEĞİŞTİ

Assos-Troya Tünelleri'nin Çanakkale istikametindeki tüpü, bakım ve onarım nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakıldı. Araçlar, eski Ayvacık-Küçükkuyu yoluna (Kazdağları rampaları) yönlendiriliyor.

UŞAK-AFYONKARAHİSAR YOLU KONTROLLÜ AÇIK

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 28-31 ve 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları da sürüyor. Ulaşım bu bölgelerde kontrollü şekilde devam ediyor.

TURHAL-ZİLE YOLUNDA DİKKAT

Turhal-Zile yolunun 25-28. kilometreleri, devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü trafiğe açık. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.