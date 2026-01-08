Sürücüler dikkat! Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğü noktalarda sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretçilerine uymaları gerektiğini bildirdi. Yayımlanan bültende İstanbul, İzmir, Ankara ve Karadeniz hattındaki kritik noktalar detaylandırıldı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı Kavşağı ana yol üst geçit köprüsünde genleşme derzi onarım çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışması 21.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

İzmir Çevre Otoyolu'nda ise Gaziemir-Buca kavşakları arasındaki 0-7. kilometrelerde aydınlatma sistemleri üzerinde çalışılıyor. Bu sebeple trafik akışı belirli aralıklarla kesilerek ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanıyor.

ANKARA YOLUNDA ŞERİTLER KAPATILDI

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde devam eden otoyol yapım çalışmaları nedeniyle trafik düzeni değiştirildi. Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak veriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde bulunan Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönü çıkışında gizli buzlanma tespit edildi. Risk nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Karadeniz hattındaki bir diğer çalışma ise Beşikdüzü-Trabzon yolunda sürüyor. Yolun 23. kilometresindeki Yoroz Tüneli'nde yapılan elektrik ve elektronik sistemleri bakımı nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam edecek.

KÖPRÜ VE TÜNELLERDE BAKIM MESAİSİ

Manavgat-Alanya Yolu: 38-43. kilometrelerdeki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Sürücülere 09.00-23.00 saatleri arasında kontrollü geçiş izni veriliyor.

Gölbaşı-Adıyaman Yolu: 58-59. kilometrelerdeki Eğriçay Köprüsü'nde sanat yapıları yenileniyor. Ulaşım, Gölbaşı-Adıyaman istikametinden iki şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak sağlanıyor.

Bursa-Yalova Yolu: 25-26. kilometrelerde bulunan Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor.

Narlı-Pazarcık Yolu: Pazarcık çevre yolu mevkisindeki 9-12. kilometrelerde üstyapı onarımı yapılıyor, trafik kontrollü sürdürülüyor.

Siirt-Eruh Yolu: 14-18. kilometrelerdeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı yer yer tek şerit, yer yer bölünmüş yol üzerinden sağlanıyor.