Sürücüler dikkat! Karayollarında birçok noktada çalışma var: İşte 28 Eylül güzergah listesi
Karayolları Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 2025 için sürücülere uyarıda bulundu. Çalışmaların sürdüğü yollarda ulaşım kontrollü sağlanıyor. İşte tek şeride düşürülen ve kapatılan güzergahlar…
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı.
Bültende yer alan bilgilere göre:
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe Kavşağı–Nurdağı kavşağı 0-1. kilometrelerindeki deprem hasarlarının onarımı sürüyor. Ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu’nun Bağlıca–Eskişehir kavşakları arasındaki 7-10. kilometrelerinde üstyapı onarımı yapılıyor. Eskişehir istikameti kapalı olup ulaşım karşı yönden çift yönlü ve kontrollü devam ediyor.
TEM Otoyolu’nun Doğu İzmit Kavşağı–Kandıra kavşağının 92-97. kilometrelerinde İstanbul istikameti üstyapı onarımı nedeniyle TEM Kandıra kavşağından otoyola girişler ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları kapalı. Alternatif güzergahlar kullanılabiliyor.
Konya–Ereğli yolu 2-14. kilometrelerinde üstyapı onarımı yapılıyor.
Ankara–Konya yolunun 35-45. kilometrelerinde asfalt yolda oluşan çatlakların onarımı sürüyor. Çalışma nedeniyle saat 18.00’e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Yalova–Bursa İl Sınırı–Gemlik–Bursa yolu Bursa–Yalova istikameti 32-37. kilometrelerde trafiğe kapalı. Ulaşım Yalova–Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Sinop–Samsun yolunda (Bafra Çetinkaya Köprüsü–Bafra Tozköy kavşağı) 43-45. kilometrelerde Sinop yönünde drenaj çalışmaları devam ediyor.
Gölbaşı–Kahramanmaraş il sınırı yolunun 29-30. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kangal–Alacahan–Hekimhan yolunun 38-43. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor. Kangal–Malatya istikameti kapalı olup ulaşım Malatya–Sivas istikametinden iki yönlü veriliyor.
Trabzon–Maçka yolunun 5-15. kilometrelerinde Değirmendere 2 ve Değirmendere 4 köprülerinde derz onarımı yapılıyor. Çalışma süresince Maçka–Trabzon yönü tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı