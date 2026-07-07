Sürücüler dikkat: O istikamette şeritler kapatıldı! Ulaşım servis yolundan sağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan yollardaki son durum ve ulaşım rehberi şu şekildedir:

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

TEM Otoyolu: Muallimköy-Körfez kavşaklarındaki güney yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak sürücüler Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 devlet yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ayrıca devlet yolundan otoyolun Dilovası ve Doğu Hereke gişeleri Ankara yönüne girişler de kapalı olacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Ankara-Konya Yolu: Yolun 49-51. kilometrelerinde (Kömüşini) yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak izin veriliyor.

ŞERİT DARALTMASI YAPILAN VE SERVİS YOLUNDAN SAĞLANAN ULAŞIMLAR

Aydın Otoyolu: Otoyolun 9-10. kilometrelerinde Yalki Deresi Köprüsü'nün İzmir istikametinde yürütülen derz onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir-Antalya Yolu: Yolun 60-62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü şekilde devam ediyor.

Nurdağı-Islahiye-Hassa Yolu: Yolun 19-20. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Yeniköprü-Hakkari Yolu: Yolun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

KONTROLLÜ VE ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIM SAĞLANAN BÖLGELER

Alaca-Zile Yolu: Yolun 19-29. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun Yolu: Yolun 72-77. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl-Solhan Yolu: Yolun 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Seydikemer-Söğüt Yolu: Yolun 56-57. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.