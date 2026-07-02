Sürücüler dikkat, o yollar trafiğe kapatıldı! Ankara, Aydın ve Pozantı güzergahında son durum ne?

Sürücülerin can ve mal güvenliği adına, çalışma yürütülen kesimlerde hız limitlerine uymaları, trafik işaret ile işaretçilerine azami dikkat göstermeleri önemle vurgulanıyor.

İşte 2 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla trafiğe kapatılan şeritler, alternatif güzergahlar ve otoyollardaki son durum:

EGE BÖLGESİ: İZMİR VE AYDIN HATTINDA ÇALIŞMA VAR

İzmir Çevre Otoyolu: Otoyolun 0-1. kilometrelerinde yer alan 6. Sanayi giriş ve çıkış bağlantı kollarındaki aydınlatma ve elektrik sistemlerinin bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle 22.00-05.00 saatleri arasında yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak kontrollü sağlanacak.

Selçuk - Ortaklar - Aydın Yolu: Yolun 0-2. kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışması yapılacaktır. Güvenlik önlemleri kapsamında sürücüler, 14.00-19.00 saatleri arasında Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahına (alternatif hat) yönlendirilecek.

OTOYOLLARDA SON DURUM: ANKARA VE POZANTI ALARMDA

Ankara Çevre Otoyolu: Altınköy - Havalimanı kavşakları 3-8. kilometreleri arasında, Samsun Kavşağı istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak paylaştırılıyor.

Pozantı - Tarsus Otoyolu: Otoyolun 6-8. kilometrelerinde yürütülen üstyapı bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları sebebiyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Akış, sağ şeritten kontrollü olarak yürütülüyor.

MARMARA VE AKDENİZ GEÇİŞLERİ

Çekmeköy - Çayağazı Yolu: Yolun 34-35. kilometrelerindeki menfez genişletme ve kavşak yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Trafik akışına tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Antalya - Manavgat - Alanya Yolu: Yolun 0-28. kilometreleri arasındaki geniş kapsamlı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin güzergah üzerindeki uyarı levhalarına dikkat etmesi gerekiyor.

DEPREM VE HEYELAN BÖLGELERİNDEKİ KRİTİK NOKTALAR

Göksun - Kahramanmaraş Yolu: Yolun 5-6. kilometrelerindeki (Kılavuzlu mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla Göksun-Kahramanmaraş istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı platformdan iki yönlü ve kontrollü olarak veriliyor.

Gölköy - Mesudiye Yolu: Güzergahın 31-32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol daralmış olup, ulaşım tek şeritten emniyetli şekilde sürdürülüyor.

DİĞER BÖLGESEL YAPIM ÇALIŞMALARI

Balıkesir - Kepsut Yolu: Yolun 9-13. kilometrelerindeki yol yapım faaliyetleri sebebiyle ulaşım bölünmüş hat üzerinden kontrollü sürdürülüyor.

Direkli - Bedirli - Hanlı Yolu: Yolun 8-12. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve köprülü üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin hız düşürmesi zorunluluk arz ediyor.