Sürücüler dikkat! O yollar trafiğe kapatıldı: İşte 14 Mayıs güncel yol durumu bülteni

Yurt genelinde sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok güzergahta ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Özellikle patlatmalı çalışmaların yapılacağı bölgelerde sürücülerin belirli saat aralıklarına dikkat etmesi gerekiyor.

KRİTİK GÜZERGAHLAR VE ÇALIŞMA NOKTALARI

Aydın - Ortaklar Yolu (Patlatmalı Çalışma): Yolun 0-2. kilometrelerinde gerçekleştirilecek patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle saat 13.00-17.30 arasında yol trafiğe kapatılacak. Bu saatlerde sürücüler; Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.

Ankara - Kahramankazan Yolu: Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı şeritten iki yönlü olarak devam ediyor.

Aydın - İzmir Otoyolu: Kızılcapınar-1 Viyadüğü’nde (0-7. km) süren derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, Aydın-İzmir istikametinden gidiş-geliş şeklinde veriliyor.

İstanbul TEM Otoyolu: Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

DİĞER İLLERDEKİ YOL DURUMU

Nevşehir-Kayseri Yolu: 57-58. kilometrelerdeki yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım izni veriliyor.

Mersin (Silifke-Mersin Yolu): Otoyol projesi kapsamında 21-22. kilometrelerde ulaşım kontrollü seyrediyor.

Çanakkale-Çan Yolu: 25-26. kilometrelerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Cizre (Oyalı Ayrımı-Cizre Yolu): 42-47. kilometrelerde ulaşım sağ şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Burdur (Karamanlı-Yeşilova Yolu): 41-44. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.