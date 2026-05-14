Sürücüler dikkat! O yollar trafiğe kapatıldı: İşte 14 Mayıs güncel yol durumu bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 14 Mayıs 2026 Perşembe günü için güncel yol durumu bültenini yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sürücüler dikkat! O yollar trafiğe kapatıldı: İşte 14 Mayıs güncel yol durumu bülteni
Yayınlanma: Güncellenme:

Yurt genelinde sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok güzergahta ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Özellikle patlatmalı çalışmaların yapılacağı bölgelerde sürücülerin belirli saat aralıklarına dikkat etmesi gerekiyor.

KRİTİK GÜZERGAHLAR VE ÇALIŞMA NOKTALARI

Aydın - Ortaklar Yolu (Patlatmalı Çalışma): Yolun 0-2. kilometrelerinde gerçekleştirilecek patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle saat 13.00-17.30 arasında yol trafiğe kapatılacak. Bu saatlerde sürücüler; Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.

Ankara - Kahramankazan Yolu: Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı şeritten iki yönlü olarak devam ediyor.

Aydın - İzmir Otoyolu: Kızılcapınar-1 Viyadüğü’nde (0-7. km) süren derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, Aydın-İzmir istikametinden gidiş-geliş şeklinde veriliyor.

İstanbul TEM Otoyolu: Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

DİĞER İLLERDEKİ YOL DURUMU

Nevşehir-Kayseri Yolu: 57-58. kilometrelerdeki yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım izni veriliyor.
Mersin (Silifke-Mersin Yolu): Otoyol projesi kapsamında 21-22. kilometrelerde ulaşım kontrollü seyrediyor.
Çanakkale-Çan Yolu: 25-26. kilometrelerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Cizre (Oyalı Ayrımı-Cizre Yolu): 42-47. kilometrelerde ulaşım sağ şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Burdur (Karamanlı-Yeşilova Yolu): 41-44. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Pekin’de kritik buluşma! Trump ve Şi "2026 Dönüm Noktası Olsun" dediPekin’de kritik buluşma! Trump ve Şi "2026 Dönüm Noktası Olsun" dediDış Politika

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolu Trafik
Günün Manşetleri
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Tırdan milyonluk kaçak ürün ve esrar çıktı
Belediye personeli ve şirket sahipleri gözaltında!
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da!
Trump ve Şi "2026 Dönüm Noktası Olsun" dedi
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Ankara’da “değnekçi” operasyonu!
Tanju Özcan hakkında istenen ceza belli oldu
Radyasyon odasına zorla girip doktora saldırdı
Çok Okunanlar
Yatırımcılar dikkat! Kritik zirve öncesi altında son durum Yatırımcılar dikkat! Kritik zirve öncesi altında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 14 Mayıs Perşembe Gazete manşetleri 14 Mayıs Perşembe
Fenerbahçe’de seçim tarihi öne çekildi! Fenerbahçe’de seçim tarihi öne çekildi!
Sürücülere gece yarısı şoku! Benzine zam geldi Sürücülere gece yarısı şoku! Benzine zam geldi