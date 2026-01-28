Sürücüler dikkat! Otoyollarda şeritler kapatıldı, güzergahlar değişti

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin güncel durumu paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sürücüler dikkat! Otoyollarda şeritler kapatıldı, güzergahlar değişti
Yayınlanma: Güncellenme:

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. 

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı bölgesinde kapsamlı bir aydınlatma direği değişimi ve sistem revizyonu çalışması yürütülüyor. Ekipler, bu çalışma nedeniyle otoyolun orta ve sol şeritlerini trafiğe kapattı. Bölgedeki ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi'ne (SGS) dönüşüm çalışmaları başladı. Bu kapsamda Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılarak, trafik akışı servis yolları üzerinden kontrollü olarak veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları trafiği doğrudan etkiliyor. Kırıkkale'den Ankara istikametine giden yolda iki şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sadece sol şeritten devam ediyor.

Turizm bölgelerinde de çalışmalar hız kesmiyor. Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometreleri ile Beyşehir-Derebucak yolunun 16-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor. Yetkililer bu güzergahları kullanacak sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde çalışma yapan ekipler, sürücüleri servis yoluna yönlendiriyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerinde ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak devam ediyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresindeki yapım ve genişletme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kısa aralıklarla kesiliyor ve ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akaryakıtta son durum: Zam mı, indirim mi? İşte 28 Ocak Çarşamba güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıtta son durum: Zam mı, indirim mi? İşte 28 Ocak Çarşamba güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Arter’de Çevrimiçi Rehberli Turları, 2 Şubat’ta “Hafiza”Yala Sürüyor!Arter’de Çevrimiçi Rehberli Turları, 2 Şubat’ta “Hafiza”Yala Sürüyor!Kültür Sanat

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
Günün Manşetleri
46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!
Bakan Göktaş’dan İBB kreşlerine dair açıklama...
Türkiye ile Nijerya arasında 9 yeni iş birliği
Cezaevindeki Erden Timur’un şirketine silahlı saldırı
Sigara satışında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tutuklu belediye başkanları hakim karşısında!
Bakan Bolat’tan enflasyon mesajı
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
Diyarbakır'da 108 firari yakayı ele verdi!
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 12 il için 'sarı kod'lu uyarı! Meteoroloji'den 12 il için 'sarı kod'lu uyarı!
Akaryakıtta son durum: Zam mı, indirim mi? Akaryakıtta son durum: Zam mı, indirim mi?
2026 Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS başvuruları başladı mı 2026 Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS başvuruları başladı mı
46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!
Sürücüler dikkat! Sürücüler dikkat!