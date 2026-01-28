Sürücüler dikkat! Otoyollarda şeritler kapatıldı, güzergahlar değişti

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı bölgesinde kapsamlı bir aydınlatma direği değişimi ve sistem revizyonu çalışması yürütülüyor. Ekipler, bu çalışma nedeniyle otoyolun orta ve sol şeritlerini trafiğe kapattı. Bölgedeki ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi'ne (SGS) dönüşüm çalışmaları başladı. Bu kapsamda Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılarak, trafik akışı servis yolları üzerinden kontrollü olarak veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları trafiği doğrudan etkiliyor. Kırıkkale'den Ankara istikametine giden yolda iki şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sadece sol şeritten devam ediyor.

Turizm bölgelerinde de çalışmalar hız kesmiyor. Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometreleri ile Beyşehir-Derebucak yolunun 16-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor. Yetkililer bu güzergahları kullanacak sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde çalışma yapan ekipler, sürücüleri servis yoluna yönlendiriyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerinde ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak devam ediyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresindeki yapım ve genişletme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kısa aralıklarla kesiliyor ve ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.