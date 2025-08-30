Sürücüler dikkat! TEM Otoyolu’nda sürpriz çalışma!

Kocaeli TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu Kirazlıyalı mevkiinde yapılacak istinat duvarı güçlendirme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde sağ şerit 1 Eylül’den itibaren trafiğe kapatılacak.

Kocaeli Valiliği, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalarla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamaya göre, TEM Otoyolu O-4/12 kesimi (Doğu Hereke Kavşağı - Körfez Kavşağı arası) Km:5+270 - 5+820 ile 100-07 kontrol kesim numaralı Devlet Yolu Km:32+910 - 33+460 arasında bulunan istinat duvarında güçlendirme yapılacak.

Çalışmalar 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve İstanbul yönü kuzey taşıma yolunda sağ şerit trafiğe kapatılacak.

24 SAAT ESASINA GÖRE YÜRÜTÜLECEK

Yetkililer, çalışmaların 24 saat esasına göre yürütüleceğini belirtti. Trafik düzenlemelerinin sınav günleri, bayram günleri ve özel günler dikkate alınarak planlanacağı kaydedildi.

Çalışmalar süresince tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve onaylı trafik projelerine göre işaretlemelerin yapılacağı da vurgulandı.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, sürücülere özellikle trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yol durumu bülteni tem otoyolu
