Sürücüler dikkat: TEM ve Anadolu Otoyolu İstanbul Yönü tamamen kapatıldı!

10 Haziran 2026 Çarşamba günü sabah saatleri itibarıyla güncellenen verilere göre; TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, tüneller, viyadükler ve birçok devlet yolunda Serbest Geçiş Sistemi (SGS) dönüşümü, üstyapı yenileme, derz onarımı ve deniz tahribatı bakımları nedeniyle şerit daraltmaları, tam kapanmalar ve bant aktarmaları uygulanıyor.

KGM, sürücülerin uzun araç kuyruklarında mahsur kalmamaları ve güvenli bir sürüş gerçekleştirmeleri için trafik işaretçileri ile levhalarına harfiyen uymalarını, alternatif rotaları kullanmalarını önemle hatırlattı.

İşte bölge bölge, il il günün öne çıkan detaylı yol haritası:

TEM VE ANADOLU OTOYOLUNDA BÜYÜK KAPANMA VE YÖNLENDİRMELER

TEM Otoyolu Muallimköy - Gebze Kavşağı Arası (En Kritik Kapanma): Ankara-İstanbul yönü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe tamamen kapatılmıştır. Sürücüler Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilmektedir. D-100 ve Kuzey Marmara'dan gelip TEM Muallimköy istikametinden İstanbul yönüne girişler kapalıdır. Bu hattı kullanacak araçlar D-100'ü takip edebilir ya da Bilişim Vadisi Kavşağı öncesindeki alt geçitten U dönüşü yapabilirler. Ayrıca Osmangazi Köprüsü'nden gelip TEM İstanbul ve Ankara yönüne bağlanan kollar da kapatılmış olup, ulaşım D-100 üzerinden akmaktadır. Çalışmalar 24 saat esasına göre yürütülmektedir.

O-3 TEM Otoyolu Silivri - Kınalı Kavşakları Arası: Kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak akış diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. Çalışmanın ilk etabında Silivri Gişelerinden Edirne istikametine otoyol girişi tamamen kapatılmıştır. Çalışmalar her gün 20:00 ile 07:00 saatleri arasında gece mesaisiyle yürütülmektedir.

O-3 TEM Otoyolu Hadımköy - Çatalca Kavşakları Arası: Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılmakta, trafik akışı 24 saat esasına göre kontrollü olarak tek yönden verilmektedir.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı: Ayrılma kolu üzerindeki yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, trafik 7/24 esasına göre tek şeritten kontrollü sağlanmaktadır.

Anadolu Otoyolu Hendek - Gümüşova Kesimi: Hendek Kavşağı ile Gümüşova arasında (0-11. km.ler) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılmakta, ulaşım karşı platformdan iki yönlü gidiş-geliş şeklinde 24 saat kesintisiz idare edilmektedir.

Anadolu Otoyolu İzmit Doğu - Sapanca Kavşağı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü verilmektedir.

İSTANBUL VE KOCAELİ'DE TÜNEL VE KAVŞAK ALARMI

Sabiha Gökçen Tünelleri (Kurtköy-Pendik): Anadolu Otoyolu Kurtköy Kavşağı ile D-100 Pendik Bağlantı Yolu üzerinde bulunan Sabiha Gökçen Tünellerinde izolasyon çalışması yapılmaktadır. 13 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek olan çalışmalarda, hem Doğu hem de Batı tüplerinde sağ şeritler kapatılmış olup, trafik 24 saat esasına göre kontrollü akmaktadır.

O-7 Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca T1-T2 Tünelleri (Hafta Sonu Kapanması): Tünellerde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 13 Haziran Cumartesi saat 01:00 ile 14 Haziran Pazar saat 06:00 arasında Edirne-İstanbul (Güney) istikameti tamamen kapatılacaktır. Trafik akışı, İstanbul-Edirne (Kuzey) istikametine aktarılarak iki yönlü olarak paylaştırılacaktır.

Sultanbeyli, Kandıra ve Adapazarı Gişeleri (SGS Dönüşümü): TEM Otoyolu üzerinde bulunan Sultanbeyli, Kandıra ve Adapazarı Ücret Toplama İstasyonlarında Serbest Geçiş Sistemine (SGS) dönüştürme çalışmaları yürütülmektedir. Bu gişelerden otoyola giriş ve çıkışlar, 24 saat boyunca geçici servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kurtköy - Şile Yolu: Yolun 34-35. kilometreleri arasındaki kavşak çalışmaları nedeniyle trafik işaretlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

İzmit - Yalova Yolu: 33-35. kilometreler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülmektedir.

TRAKYA, ÇANAKKALE VE SAKARYA ÇEVRESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

İstanbul - Çorlu Yolu: 32-33. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak verilmektedir. Trafik güvenliği için Şahbaz Köy yolu giriş-çıkışları tamamen kapatılmış olup, ulaşım alternatif devlet ve imar yollarına yönlendirilmiştir.

Kınalı - Büyükçekmece Yolu: Tekirdağ istikameti yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım karşı şeritten iki yönlü (gidiş-geliş) sağlanmaktadır.

Büyükçekmece - Çatalca Yolu: Yol çalışmaları nedeniyle tamamen trafiğe kapatılan hatta ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak yürütülmektedir.

Keşan - Gelibolu - Eceabat Hattı (Deniz Tahribatı): Keşan-Gelibolu yolunda şerit daraltmaları ve tünel yapımı nedeniyle rakorman işaretlemeleri yapılmaktadır. Eceabat-Abide ve Kilitbahir-Abide yollarında ise deniz tahribatı sebebiyle çökme ve hasarlar meydana geldiğinden, ulaşım tek şeritten bakım-onarım koridorlarıyla kontrollü verilmektedir. Keşan-Enez yolunda da yapım işleri devam etmektedir.

Kırklareli - Saray & İğneada Yolu: Kırklareli-Saray yolunun 12-17 ve 35-39. kilometrelerinde üstyapı;

İğneada-Demirköy-Poyralı yolunun 17-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürmektedir. Ayrıca İğneada hattının 28-30. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle sürücülerin levhalara pürüzsüz uyması gerekmektedir.

Sakarya (Akyazı, Geyve, Kaynarca): Kaynarca-Kocaali yolunda ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Akyazı-Dokurcun ve Geyve-Taraklı yollarında üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten gidiş-geliş olarak verilirken; Akyazı-Karapürçek yolunun 5 ile 8. kilometreleri arasında sanat yapıları işi nedeniyle taşıma bantları sırayla kapatılarak trafik karşı şeritlere aktarılmaktadır.

Hayrabolu - Malkara Yolu: Yolun 35-36. kilometreleri arasında İbrice Madencilik faaliyetleri nedeniyle ana yol kapalı olup, ulaşım geçici servis yolundan sağlanmaktadır.