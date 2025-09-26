Sürücüler dikkat! TEM’de yol çalışması bugün başlıyor

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek bakım çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu’nun bazı noktaları trafiğe kapatılacak.

Sürücüler dikkat! TEM'de yol çalışması bugün başlıyor
Yayınlanma:

 Çalışmalar süresince trafik alternatif güzergâhlara yönlendirilecek. Yetkililer, sürücülerin uyarı levhalarına dikkat etmelerini istedi.

TEM Kandıra Kavşağı’ndan otoyola girişler kapatılacak.
Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı’ndan TEM İstanbul istikametine katılım mümkün olmayacak.
İstanbul yönüne gitmek isteyen sürücüler için TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları alternatif güzergâh olarak kullanılabilecek.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yol bakım çalışmaları 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 09.00’da başlayacak. Çalışmalar kesintisiz şekilde sürdürülecek. Bu süreçte bölgede trafik işaretlemeleri yapılacak ve emniyet tedbirleri alınacak.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Kocaeli Valiliği, yol üzerinde oluşabilecek yoğunluklara karşı sürücülere “işaret ve işaretçilere uyarın” çağrısında bulundu. Çalışmalar tamamlanana kadar İstanbul yönüne ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanabilecek.

