Sürücüler dikkat! Trafik kanun teklifine önerildi: İki yeni ceza kapıda

Diğer önergeyle birlikte karlı ve buzlu hava şartlarında, kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların güvenle seyredemediği karayollarında kar zinciri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda tutmayan sürücülere 6 bin TL idari para cezası uygulanacak.