Sürücüler dikkat! Trafik kanun teklifine önerildi: İki yeni ceza kapıda

Trafik kanun teklifine eklenen iki yeni önerge eklendi. Buna göre yaya yollarından kar zinciri kullanımına kadar birçok alanda yaptırımlar ağırlaştırıldı

Trafik kanun teklifine iki önerge eklendi

 Trafik kanun teklifine iki önerge eklendi. Önergeler, hem yaya yollarındaki ihlalleri hem de karlı-buzlu yollarda zincir kullanımını kapsıyor.

Yeni eklenen önergeye göre, yaya yollarında araç sürülmesi halinde idari para cezasının 5 bin TL olmasına karar verildi.

Önergeye göre bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin de yaya yollarında araç sürmeleri halinde 5 bin TL ceza alacak

 Diğer önergeyle birlikte karlı ve buzlu hava şartlarında, kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların güvenle seyredemediği karayollarında kar zinciri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda tutmayan sürücülere 6 bin TL idari para cezası uygulanacak.

 Kar ve buzla mücadele çalışmaları sırasında, kar zinciri kullanmaması nedeniyle trafik akışına engel olan kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların sürücüsüne 24 bin TL idari para cezası uygulanacak.

