Sürücüler dikkat! Türkiye genelinde kara yollarında yoğun bakım ve onarım çalışmaları var

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyması gerekiyor. Yetkililer, sürücüleri hız limitlerine dikkat etmeleri ve alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyardı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GÜZERGAHINDA BANT AKTARIMI

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında, Malkara-Çanakkale kesiminin 142-143. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle Çanakkale istikametindeki trafik, karşı şeride aktarılıyor ve ulaşım diğer yönden sağlanıyor.

İZMİR VE ANKARA’DA GECE SAATLERİNDE ÖNEMLİ KISITLAMALAR

İzmir-Çeşme Otoyolu’nun 0-1. kilometreleri arasındaki Güzelbahçe Kavşağı’nda sağ şeritte yapılan asfalt yama çalışması nedeniyle ulaşım sol şeritten veriliyor.

Ayrıca, İzmir Çevre Otoyolu’nun Balçova Viyadüğü üzerinde sürdürülen çelik derz onarım çalışmaları sebebiyle, Limontepe-Çeşme-Marina istikameti 00.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılıyor. Trafik, Fahrettin Altay ayrım kolundan yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu’nda da benzer bir durum söz konusu. Konya Kavşağı’nın şehir merkezi ve Gölbaşı bağlantılarını sağlayan ayrım kolu, derz onarım çalışmaları nedeniyle kapalı. Sürücüler, şehir merkezine Pozantı Kavşağı’ndan, Gölbaşı’na ise Hacılar Kavşağı’ndan yönlendirilerek ulaşım sağlayabiliyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA DA KISITLAMALAR VAR

Malatya-Gölbaşı yolunun 16-19. kilometreleri, Ağrı-Doğubayazıt yolunun 32-36. kilometreleri ve Sürmene-Köprübaşı yolunun 9-10. kilometreleri arasında sürdürülen çalışmalarda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Sürmene-Köprübaşı güzergahında köprü ve bağlantı yolları yapımı nedeniyle ulaşım tek şeride indirildi.

AKDENİZ BÖLGESİNDE ÜSTYAPI YENİLENİYOR

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarımı nedeniyle, ulaşım Gaziantep yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Beyşehir-Isparta ve Manavgat-Alanya-Güzelbağ-Gündoğmuş yollarında da benzer şekilde kontrollü geçiş uygulanıyor.