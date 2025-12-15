Sürücüler dikkat: Türkiye genelinde karayollarında çalışmalar sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yayınladığı yol durumu bülteni, devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş seyretme ve trafik işaretlerine riayet etme zorunluluğunu gözler önüne seriyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan karayolu kesimlerinde, ulaşım alternatifli şeritlerden ve kontrollü biçimde sağlanıyor.

Ankara-Konya Yolu: Güzergâhın 34 ila 37. kilometreleri arasındaki yol yapım faaliyetleri dolayısıyla Ankara-Konya istikameti trafiğe tamamen kapatılmıştır. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İzmir-Uşak Yolu: 24 ila 26. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Nevşehir-Kayseri Yolu: 57 ila 59. kilometrelerdeki yol yapım çalışması sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun tek bir kesiminden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Korkuteli-Antalya Yolu: 0 ila 5. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Silifke-Mersin Yolu: 21 ila 22. kilometrelerde gerçekleştirilen Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kontrollü olarak izin verilmektedir.

Ardeşen-Fındıklı Yolu: 9. kilometrede (Işıklı Fırtına Lisesi mevkii) yaya üst geçidi montaj çalışması bulunmaktadır. Bu sebeple ulaşım, her iki yönde de tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.

Elazığ-Diyarbakır Yolu: 46 ila 48. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin verilmektedir.

Edirne-Kırklareli Yolu: 15 ila 22. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir.

Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu: 27 ila 29. kilometreler arasında süren yol yapım faaliyetleri sebebiyle her iki istikamette de şerit daraltması gerçekleştirilmiştir. Bu kesimde araç kullananların trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

Kulu-Cihanbeyli Yolu: 2 ila 4. kilometreler arasındaki Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmesi istenmektedir.