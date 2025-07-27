Sürücüler dikkat! Türkiye genelinde karayollarında yol çalışmaları trafiği etkiliyor

Gaziantep-Nurdağı-Bahçe kavşakları arasındaki 3-5. kilometrelerdeki Başpınar Viyadüğü’nde, derz, mesnet ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Gaziantep yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu’nda 14-15. kilometreler arasında, Aydın istikametinde yürütülen şev çalışması dolayısıyla sağ şerit kapatıldı. Trafik, orta ve sol şeritlerden kontrollü şekilde devam ediyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerdeki Kaşınhanı Köprülü Kavşağı’nda süren bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Çumra-Karaman yönünde servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale istikametinin 37-39. kilometreler arasında, demiryolu köprüsünün yaklaşım dolgusu çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunda 2-3. kilometrelerdeki menfez çalışması nedeniyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü şekilde yürütülüyor.

Kastamonu-Tosya yolunda 0-46. kilometrelerde yürütülen asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı.

Kütahya-Tavşanlı yolunun 66-67. kilometreler arasında orta refüj bordür yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Kızıldağ-Altıköy yolunda 2-7. kilometrelerde yürütülen asfaltlama çalışmaları kapsamında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi istendi.

Kırşehir-Hacıbektaş yolunda 10-14. kilometreler arasında süren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunda 45-46. kilometrelerde yürütülen yol çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.