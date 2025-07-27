Sürücüler dikkat! Türkiye genelinde karayollarında yol çalışmaları trafiği etkiliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren noktalarda yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması uyarısında bulundu. İşte çalışmaların sürdüğü güzergahlar ve detaylar:

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sürücüler dikkat! Türkiye genelinde karayollarında yol çalışmaları trafiği etkiliyor
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Gaziantep-Nurdağı-Bahçe kavşakları arasındaki 3-5. kilometrelerdeki Başpınar Viyadüğü’nde, derz, mesnet ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Gaziantep yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu’nda 14-15. kilometreler arasında, Aydın istikametinde yürütülen şev çalışması dolayısıyla sağ şerit kapatıldı. Trafik, orta ve sol şeritlerden kontrollü şekilde devam ediyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerdeki Kaşınhanı Köprülü Kavşağı’nda süren bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Çumra-Karaman yönünde servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale istikametinin 37-39. kilometreler arasında, demiryolu köprüsünün yaklaşım dolgusu çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunda 2-3. kilometrelerdeki menfez çalışması nedeniyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü şekilde yürütülüyor.

Kastamonu-Tosya yolunda 0-46. kilometrelerde yürütülen asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı.

Kütahya-Tavşanlı yolunun 66-67. kilometreler arasında orta refüj bordür yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Kızıldağ-Altıköy yolunda 2-7. kilometrelerde yürütülen asfaltlama çalışmaları kapsamında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi istendi.

Kırşehir-Hacıbektaş yolunda 10-14. kilometreler arasında süren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunda 45-46. kilometrelerde yürütülen yol çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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