Sürücüler dikkat! Türkiye genelinde otoyol ve karayollarında çalışmalar sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Açıklamaya göre, sürücülerin seyahat öncesi güzergâh bilgilerini kontrol etmeleri ve trafik işaretlerine azami dikkat göstermeleri gerekiyor.

Özellikle büyük şehir bağlantı yollarında yapılan müdahaleler, hem seyahat süresini uzatıyor hem de olası trafik yoğunluğuna neden oluyor.

İZMİR İSTİKAMETİNDE ŞERİT DARALTMA

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nun Menemen-Foça kavşakları arasındaki 17. kilometrede bulunan Gediz Viyadüğü'nde genleşme derzi onarımı yapılıyor. Bu nedenle İzmir yönünde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatıldı, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

GEBZE-İZMİR GÜZERGAHINDA BANT AKTARIMI

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları arasında kalan 0-8. kilometreleri arasında üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. İzmir istikametinde trafik bant aktarımı ile diğer şeride yönlendirilerek iki yönlü akış sağlanıyor.

ADANA’DA ÜSTYAPI ONARIMLARI

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları arasında (1-4. kilometre) yapılan çalışmalar kapsamında, ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Sürücülerin bu bölgede dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

ANKARA’DA BAZI GÜZERGAHLAR KAPALI

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü şekilde sağlanıyor.

SAKARYA VE KAYSERİ’DE DE TRAFİK YAVAŞ

Adapazarı-Mekece yolunun 32-36. kilometrelerinde yapılan bakım çalışmaları, bölünmüş yolun yalnızca bir kısmından iki yönlü ulaşım verilmesine neden oluyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 43-44. kilometrelerinde ise menfez yapım çalışması nedeniyle Kayseri yönünde şerit daraltması uygulanıyor.

SÜRÜCÜLER SERVİS YOLUNA YÖNLENDİRİLİYOR

Senirkent-Yalvaç yolunun 3-4. kilometreleri arasında yapılan sulama borusu çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmelerini öneriyor.

GÜNEYDOĞU’DA KONTROLLÜ ULAŞIM

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometreleri ile Malatya-Gölbaşı yolunun 0-5. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolların sadece bir kısmından iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

İNEBOLU GÜZERGAHINDA YOĞUNLUK UYARISI

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 40-42. kilometrelerindeki çalışmalar da sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyulması çağrısında bulunuluyor.