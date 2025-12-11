Sürücüler dikkat! Türkiye’nin dört bir yanında yol çalışması var

Türkiye genelinde farklı noktalarda süren yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bazı kesimlerde yavaşlatılıyor ve trafik akışı kontrollü olarak yönlendiriliyor.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Kara yolları üzerindeki inşaat, onarım ve bakım faaliyetleri sebebiyle birçok ana arterde trafik akışı geçici olarak değiştirildi. Sürücülerin bu kesimlerde trafik işaretçilerine ve işaretlerine dikkat ederek yavaş gitmeleri gerekiyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Köprünün Ankara istikametindeki giriş bölgesinde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapıldı. Bu kesimde ulaşım, tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu: Mersin Serbest Bölge ile Tarsus Organize kavşakları arasındaki 3-8. kilometrelerdeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım, trafiğe açık olan diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu: Buca Doğu Kavşağı'nın Işıkkent yönünden Buca'ya giriş katılım kolu ile Buca yönünden Çeşme yönüne giriş katılım kolunda, aydınlatma sistemleri çalışması nedeniyle 15 Aralık'a kadar her gece 23.00-05.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü sağlanacak.

Beyşehir-Derebucak Yolu: 16-19. kilometreler arasında devam eden patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yol, 10.00-16.00 saatleri arasında ulaşıma tamamen kapatılacak.

Trabzon-Maçka Yolu: 15. kilometrede bulunan Değirmendere-5 Köprüsü'ndeki derz onarım çalışması.

Elazığ-Diyarbakır Yolu: 46-48. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları.

Zara-İmranlı-Kızıldağ Yolu: 5-6. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları.

Kütahya-Eskişehir Yolu: 16-24. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe kapatıldı.

Kırıkkale-Yozgat Yolu: 68-71. kilometreler arasında devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden sağlanıyor.

Amasya-Taşova Yolu: 13-16. kilometrelerindeki Akdağ Tüneli mevkisinde gerçekleştirilen kaya heyelanı önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım, tünelin Taşova yönünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
