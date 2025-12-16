Sürücüler dikkat! Türkiye’nin pek çok noktasında trafik akışı değişti

TEM Otoyolu'nun Çerkezköy bağlantısında üstyapı yenileme ve onarım işlemleri hız kazandı. Bu kapsamda Çerkezköy Kavşağı kollarında yapılan çalışmalar sebebiyle, hem İstanbul hem de Edirne istikametinden gelen araçların TEM üzerinden Çerkezköy gişelerine çıkış yapmasına izin verilmiyor.

Ege Bölgesi'nde ise İzmir Çevre Otoyolu üzerinde aydınlatma altyapısı yenileniyor. Buca Doğu Kavşağı'nın Işıkkent tarafından Buca istikametine ve Çeşme tarafından Kaynaklar yönüne giriş katılım kollarında ekipler sahada. Söz konusu bölgenin 0 ile 1. kilometreleri arasında ulaşım kesilirken, trafik akışı bir sonraki kavşaklar üzerinden sağlanıyor.

Akdeniz hattında Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nu kullananlar için yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Otoyolun Mersin Serbest Bölge ile Tarsus Organize kavşakları arasında kalan 3 ila 8. kilometrelerinde üstyapı bakım çalışmaları sürdürülüyor. Bu nedenle Mersin'den Adana'ya gidiş yönü trafiğe tamamen kapatıldı ve ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak veriliyor.

Başkent Ankara'nın kuzey bağlantısında da benzer bir durum söz konusu. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ile 25. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam'dan Ankara yönüne giden şerit trafiğe kapatıldı. Sürücüler, yolun diğer tarafından iki yönlü olarak seyahatlerine devam edebiliyor.

Karadeniz hattında ise tünel ve köprülerde bakım mesaisi var. Amasya-Taşova karayolunun 13-16. kilometreleri arasında yer alan Akdağ Tüneli mevkiinde heyelan riski nedeniyle çalışma yürütülüyor. Bu sebeple bölgedeki ulaşım, Akdağ Tüneli'nin Taşova istikametindeki tüpünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 15. kilometresinde bulunan Değirmendere 5 Köprüsü'nde ise derz onarım ekipleri işbaşında. Köprünün her iki yönünde de süren çalışmalar nedeniyle trafik tek şeride düşürülerek kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Antalya-Serik-Manavgat yolunun 12 ve 13. kilometrelerinde bulunan FSK Üst Geçidi'nde derz onarımı yapılıyor. Çalışma süresince Serik'ten Antalya'ya gidiş istikametinde bir şerit trafiğe kapatılırken, akış diğer şerit üzerinden devam ediyor.

Marmara'nın güneyinde Bursa-Yalova yolunun 25-26. kilometrelerindeki Tonami Köprülü Kavşağı, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kontrollü geçişe sahne oluyor.

İç Anadolu'nun doğusunda Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde çok yönlü bir çalışma yürütülüyor. Toprak işleri, sanat yapıları inşası, heyelan ıslahı ve üstyapı yenilemesi nedeniyle bu kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunda yapım çalışmaları sürüyor. Yolun 21 ile 24. kilometreleri arasında Beşiri-Kurtalan istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım, karşı şeritten gidiş-geliş şeklinde çift yönlü olarak sürdürülüyor.