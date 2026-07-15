Sürücüler dikkat, Valilik resmen duyurdu: Bu yollar tamamen kapalı!

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sürücüler dikkat, Valilik resmen duyurdu: Bu yollar tamamen kapalı!
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Yapılan resmi açıklamaya göre, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı çerçevesinde güvenlik ve trafik önlemleri kapsamında 15 Temmuz Çarşamba günü sabah saat 03.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arasında belirlenen yollar tamamen araç trafiğine kapatılacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BAĞLANTI YOLLARINA KİLİT

Etkinlik süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan şu ana yollarda araç geçişine izin verilmeyecek:

D-100 Güney Yol Beşiktaş - Sarıyer ayrımları mevkisi,
D-100 Kuzey Yol Ümraniye - Altunizade ayrımları mevkisi.

BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK NOKTALAR

Beşiktaş bölgesinde köprü katılımını sağlayan ve trafiği doğrudan etkileyen şu güzergahlar araç geçişine kapatılacak:

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılımı,
Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılımı,
Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılımı,
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılımı,
Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 Kuzeye Katılım noktası.

ÜSKÜDAR İLÇESİNDE KAPATILACAK YOLLAR

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar sınırları içinde yer alan ve köprüye geçiş sağlayan şu kritik kavşak ve caddeler ulaşıma kapatılacak:

Beylerbeyi Köprü Katılımı,
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılımı,
Altunizade Kavşağı,
Tophaneli Caddesi Köprü Katılımı.

Yetkililer, kapatılacak yolları kullanacak olan sürücülerin trafik yoğunluğundan etkilenmemek adına belirlenen alternatif güzergahları kullanmalarını önemle tavsiye etti.

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