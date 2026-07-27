Sürücüler dikkate almadan yola çıkmayın! KGM 27 Temmuz 2026 kapalı yollar ve çalışma listesini yayınladı

Yola çıkacak sürücülerin dikkatine sunulan ve 27 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla güncellenen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları listesi açıklandı.

Yolda beklenmedik sürprizlerle karşılaşmamak ve saatlerce trafiğe takılmamak için kontağı çevirmeden önce KGM tarafından yayımlanan ve trafiği doğrudan etkileyecek yol durumu bültenine mutlaka göz atın.

27 TEMMUZ 2026 KGM GÜNCEL YOL ÇALIŞMALARI VE TRAFİK BÜLTENİ

TEM Otoyolu (Kınalı - Silivri): Kınalı Kavşağı - Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma Yolunda (İstanbul İstikameti) üstyapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. Çalışmalar her gün 20:00 ile 07:00 saatleri arasında yürütülecektir.

İzmir - Aydın Otoyolu: Aydın Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacak olup, 4-5. km'leri arasında sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden verilecektir. (Çalışma tarihleri: 27.07.2026 - 31.07.2026)

Anadolu Otoyolu (Kızılcahamam - Çamlıdere): Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üstyapı onarım çalışması nedeniyle O-4/33 - Km: 11+500 - Km: 7+500 arası İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır.

TAG Otoyolu (Nurdağı - Narlı): Otoyolun 0-2. km'leri arası Nurdağı Kavşağı - Narlı Kavşağı mevkii Gaziantep - Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üstyapı onarım çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle 16.07.2026 - 15.11.2026 tarihlerinde Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Artvin - Erzurum Yolu: Yolun 0-37. km'leri arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 27.07.2026 - 07.08.2026 tarihleri arasında, 08:00 - 17:30 saatleri süresince ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacaktır.

Kayseri - Kırşehir Yolu: Yolun 6-11. km'leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Tokat - Sivas Yolu: Yolun 29-31. km'leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Afyonkarahisar İl Sınırı - Konya Devlet Yolu: Yolun 10-12. km'leri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar - Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümde Konya - Afyonkarahisar istikametinden çift yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Bursa - Yalova Yolu: Bursa - Yalova - 1. Bölge Hududu Yolu Devlet yolunun Yalova - Bursa istikameti 29-31. km'leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı Bursa - Yalova istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Zara - İmranlı - Kızıldağ Yolu: Yolun 40-45. km'leri arasında sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.