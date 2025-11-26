Sürücüler kesilen cezayı kamera şakası sandı

Diyarbakır'da, çok sayıda sürücünün kırmızı ışık ihlali, trafik polislerinin dron destekli denetimine takıldı. Kent merkezindeki cadde, sokak, bulvar ve şehirlerarası yollarda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı.

KAMERA ŞAKASI SANDILAR

Dronla gerçekleştirilen kontrollerde kırmızı ışık ihlali yapan birçok sürücünün görüntüsü kayıt altına alınarak cezai işlem uygulandı. Kontrol noktalarında bazı sürücüler kendilerine ceza kesildiğini görünce durumu kamera şakası sandı.

Kırmızı ışık ihlali yapan bir öğretmen derse yetişmeye çalıştığını belirtirken, bir veli ise çocuğunu okuldan alma gerekçesiyle savunmada bulundu.