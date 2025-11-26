Sürücüler kesilen cezayı kamera şakası sandı

Diyarbakır’da trafik ekiplerinin dron destekli kırmızı ışık denetiminde çok sayıda sürücüye ceza kesildi. Bazı sürücüler yapılan işlemi kamera şakası sandı, kimi ise derse yetişme ve çocuk alma savunması yaptı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sürücüler kesilen cezayı kamera şakası sandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Diyarbakır'da, çok sayıda sürücünün kırmızı ışık ihlali, trafik polislerinin dron destekli denetimine takıldı. Kent merkezindeki cadde, sokak, bulvar ve şehirlerarası yollarda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Sürücüler kesilen cezayı kamera şakası sandı - Resim : 1

KAMERA ŞAKASI SANDILAR

Dronla gerçekleştirilen kontrollerde kırmızı ışık ihlali yapan birçok sürücünün görüntüsü kayıt altına alınarak cezai işlem uygulandı. Kontrol noktalarında bazı sürücüler kendilerine ceza kesildiğini görünce durumu kamera şakası sandı.

Kırmızı ışık ihlali yapan bir öğretmen derse yetişmeye çalıştığını belirtirken, bir veli ise çocuğunu okuldan alma gerekçesiyle savunmada bulundu. 

11. yargı paketi yarın Meclis’e sunulacak11. yargı paketi yarın Meclis’e sunulacakSiyaset
Futbol şöleni başlıyor! Liverpool - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Futbol şöleni başlıyor! Liverpool - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trafik cezaları
Günün Manşetleri
8 maddelik bildiri yayımlandı
5 siteye erişim engeli getirildi
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Sahte profille tuzağa düşürüp 10 kat hesap ödettiler!
Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi!
İstanbul'da DEAŞ'e darbe
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Çok Okunanlar
Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat!
500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor 500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor
En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu! En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu!
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Altın piyasasında sert yükseliş! Altın piyasasında sert yükseliş!